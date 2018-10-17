台灣邁入高齡社會 金管會建議推動成年監護信託

金管會主委顧立雄今 (17) 日表示，我國今 (2018) 年正式邁入「高齡社會」，預估 2016 年更將邁入「超高齡社會」，為了確保高齡者在無行為能力的情形下，仍能透過信託機制獲得安全又合適的安養照護，金管會參考日本制度，已經拜訪司法院長許宗力，建議司法院推動「成年監護制度支援信託」。

顧立雄表示，銀行是服務事業，越是貼近客戶的生活，越能掌握社會脈動提供與時俱進的金融服務，銀行的價值也就越高。

依照內政部今年 4 月公布的資料顯示，我國今年正式邁入「高齡社會」，預估 2026 年更將邁入「超高齡社會」，因此在同時面臨「人口加速老化」及「少子化」的衝擊下，高齡者甚至壯年者都應該為自己的老年生活預為因應規劃，其生活需求包括確保財產安全，以支應老年生活的日常費用、提供合乎需求的長照設施與長照服務、建置具備生活機能並結合醫療的安養住宅等，這些都是政府當前積極努力的重要目標。銀行亦需掌握此社會脈動，透過金融服務的提供來協助民眾及政府達成目標。

我國目前並無「監護信託制度」，顧立雄指出，「信託」除了是一種財產管理制度，藉由「信託」規劃、管理、運用與保全財產外，更重要的功能，是可依國人的實際需求，量身訂作適合的信託商品，以達到照護自己、照護遺族的功能。

顧立雄依目前整體信託資產分析，他說，有 85% 是屬於金錢信託，金錢信託裡面有將近 6 成是接受客戶委託投資金融商品，員工福利信託、保險金信託及安養信託三者合計則遠低於 1 成，真正為客戶量身訂作的信託業務量相對較少。

顧立雄表示，因應高齡化社會來臨，因此，金管會鼓勵銀行的信託業務，由傳統財產管理，進一步結合安養照護、醫療服務等功能，針對高齡者實際需求，量身訂作合適的安養信託商品，使高齡者可透過信託機制，來確保財產安全並專款專用於養老生活所需，使老年生活得保有尊嚴且自在。

顧立雄進一步表示，我國與日本人口結構變遷趨勢相似，皆因二戰後嬰兒潮，先面對生育率迅速增加問題後，接續面對少子化、高齡化及工作年齡人口逐漸減少等問題。為了確保高齡者在無行為能力的情形下，仍能透過信託機制獲得安全又合適的安養照護，金管會參考日本透過家事法院及信託銀行，共同協力推動監護信託制度的經驗，建議司法院推動「成年監護制度支援信託」，為此，還特地拜訪司法院長許宗力。

顧立雄表示，希望藉由法院依職權介入，評估適用信託制度管理受監護人財產，並透過選定專家監護人，由專家監護人協助法院評估建立信託架構，推動「成年監護制度支援信託」，以達到透過信託機制結合監護制度，提供高齡者更完善的生活及財產的保障。