購匯需求多人民幣收小跌 外部環境好轉短期跌勢料有限

人民幣兌美元即期周三收盤小跌，中間價則現兩連升，不過幅度有限。交易員稱，日內美元指數維持95關口上方徘徊，午後客盤購匯需求繼續推低匯價，但仍未接近6.93元關口，短期人民幣料仍舊小幅承壓，且關注晚間美聯儲會議紀要。美國財政部半年度匯率報告公布在即，在此之前人民幣選擇方向的可能性不大。

他們並表示，近期人民幣波動收窄，市場流動性明顯轉好，部分機構交易意願上升，成交量持續處於較高水平；近期中間價逆周期系數對供求部分過濾比較大，這會逐漸影響客盤的心理，加上近期外部環境有所好轉，短期人民幣破七的概率在下降；由於人民幣市場偏穩，美指又相對較弱，人民幣匯率指數短期料繼續刷新低點。

“這幾天波動比較小，對做市商來說最好，順便做大成交量，”一外資行交易員稱。

另一中資行交易員稱，近期都是早上購匯會多一點，但匯價維持在區間內運行，還看不出會突破的樣子，另外美指上不去，且關注晚間美聯儲會議紀要會不會有措辭上變化。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周三較上日微跌0.09%至92.06，創記錄新低。

全球匯市方面，美元周三小升，因美國股市上揚提振風險偏好，不過在美聯儲(FED)會議記錄今天稍晚公布前，美元漲勢受抑。

美聯儲9月會議記錄將在周三稍晚出爐，市場將借此尋找美元走向和美國利率路徑的線索。根據芝商所(CME Group)的FedWatch Tool，利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為77%，明年可能還會升息兩次。

路透上海10月17日