九月香港工廈買賣登記469宗 今年最少

利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，工廈買賣近月走下坡，但最新施政報告亦有措施利好市場，後市審慎觀望新一輪活化工廈安排。根據利嘉閣（工商舖）地產資料所得，2018年九月全港共錄469宗工廈物業買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前工廈市場實際市況﹚，較八月的482宗微跌3%，連跌5個月，並創今年9個月以來的新低；而期內登記金額亦跌8%，共錄33.08億元。

按物業價格組別作分析，在7個價格組別的工廈買賣登記量當中，九月份以高低價兩極表現較遜色，中價組別則仍錄得升幅。當中介乎200萬至500萬元以內的細價工廈登記量按月便大跌36%，至112宗，200萬元以下者亦跌27%。上月表現最突出者為500萬至1,000萬元以內的組別，登記量大升1倍(104%)，至167宗，主要受惠黃竹坑新項目VIGNATURE錄得多宗登記帶動。至於1億元或以上的工廈登記則由3宗減至1宗，而上月十大貴重工廈登記個案中，以葵涌南華冷房大廈地庫、低層地下全層及3樓天台部分的近1.39億元登記最矚目。

就本行定期觀察的十個主要工業區作分析，買賣登記量錄得六跌三升一持平；當中以長沙灣及荃灣區的跌幅較大，分別跌66%及44%，至各自的21宗及54宗。至於買賣登記量最活躍的觀察區為黃竹坑，上月共錄得134宗登記，較八月的20宗大增5.7倍，當中有130宗為VIGNATURE的買賣。至於次多登記的地區為葵涌區，共有106宗，惟按月亦跌9%。

朱亮恒指出，九月份工廈登記只錄得十分輕微的跌幅，主要是受惠有新工廈逾百宗登記撐起。展望後市，除了貿易戰的負面因素外，新一份施政報告重提活化工廈的措施及進一步放寬工廈用途，將令工廈市場尤其大碼及全幢物業有所憧憬，惟細節尚待有關當局釐定。至於預測十月份方面，料在新項目拆售減少下，工廈買賣登記有機會按月回落約兩成，至375宗左右，但在有當局政策支持下，後市料仍有回升空間。