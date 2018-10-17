央行：前三季度中國社會融資規模增量累計為15.37萬億元

據央行10月17日數據顯示，初步統計，前三季度社會融資規模增量累計為15.37萬億元，比上年同期少2.32萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.8萬億元，同比多增1.34萬億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1913億元，同比多減1608億元;委託貸款減少1.16萬億元，同比多減1.84萬億元;信託貸款減少4652億元，同比多減2.25萬億元;未貼現的銀行承兌匯票減少6786億元，同比多減1.14萬億元;企業債券淨融資1.59萬億元，同比多1.41萬億元;地方政府專項債券淨融資1.7萬億元，同比多1438億元;非金融企業境内股票融資3099億元，同比少2918億元。9月份社會融資規模增量為2.21萬億元，比上月多2768億元，比上年同期少397億元。
從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的83.2%，同比高18.4個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比-1.2%，同比低1個百分點;委託貸款佔比-7.5%，同比低11.4個百分點;信託貸款佔比-3%，同比低13.1個百分點;未貼現的銀行承兌匯票佔比-4.4%，同比低7個百分點;企業債券佔比10.3%，同比高9.3個百分點;地方政府專項債券佔比11%，同比高2.2個百分點;非金融企業境内股票融資佔比2%，同比低1.4個百分點。