台股10月短線超跌 施羅德：美中大選後可望醞釀反彈契機

台股 10 月以來在內外資大幅提款衝擊下，加權指數急跌，不僅融資大幅縮水，代表內資的櫃買指數與中小型股跌幅亦深，投信法人表示，台股短線超跌，預估在美國與台灣大選前後，可醞釀一波反彈契機。

施羅德投信投資長陳朝燈表示，市場擔憂美中貿易戰傷害經濟成長，加上美債殖利率飆升，導致近期股市承受高度賣壓，台股也隨全球股市同步下跌，賣壓由內外資開始，尤其以中小型櫃買股票跌幅最深。

陳朝燈指出，台股目前雖處加速打底狀態，但因有強健基本面支撐，估計在市場恐慌情緒消散與融資減肥後，未來市場反轉時，指數可望重新設定未來的波動區間，績優大型股也可望先行落底反彈並逐步走穩。

在投資建議上，中美對峙情勢使網路資安及防駭需求快速增溫，預期有能力接單的工業電腦、系統設備台廠將有望受惠。陳朝燈分析，目前貿易戰已引發網路資安的攻防戰，實力提供網路安全產品及設備之台廠可望享有相關產業訂單。

另外，電子產業的部分，隨著全球貿易版圖的重整，部分台廠及美品牌廠正評估調整生產線布局，台灣可望因此擴大產線。

陳朝燈表示，美中貿易摩擦已經演變成政治議題，預料短期內難有轉圜，並為經濟前景埋下隱憂，國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，考慮貿易戰及關稅制裁的負面影響，將全面下修 2019 年經濟成長預期。

事實上，這波貿易戰火也燒到美國經濟成長，讓原本受惠減稅政策而帶動經濟成長的美國，明年成長率也遭調降，施羅德預期，隨著政策刺激效果遞減效應，美國經濟表現很可能在期中選舉後就會逐漸反映真實情況。