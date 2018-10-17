華為發布Mate20旗艦新機系列 概念股受矚目

華為週二 (16 日) 在倫敦舉行新機發布會，共發表 4 款 Mate 20 系列產品：分別是 Mate20、Mate20 Pro、Mate20 X 和 Mate 20 RS(保時捷設計版)。華為先前靠著採用徠卡相機技術系列手機，成為出貨量僅次於三星的第 2 大智慧手機生產商。

華為這次新機 Mate 20 聚焦多項特色：超大螢幕、長續航、拍照強、遊戲王，配備 4000mAh 以上的大電池、支持 40W 快充和無線充電，防水等級為 IP68。

其中，Mate 20 X 選擇了超大容量的 5000mAh(TYP) 電池，創造性地採用石墨烯 + 液冷散熱系統 (HUAWEI SuperCool) 組合的散熱系統，帶來急速冷卻性能。這也是石墨烯技術自問世，以來首次應用在智慧手機上。

示意圖 圖片來源：afp

平安證券指出，隨著華為新品的發布，消費電子手機領域也進入到四季度的換機熱潮。同時，華為旗艦新機 Mate 20 系列的發布將進一步促進智慧手機中三鏡頭、玻璃機身、無線充電、屏下指紋等應用的普及。

A 股相關概念股，包括立訊精密 (002475-CN)、歐菲科技 (002456-CN) 、東山精密 (002384-CN)、信維通信 (300136-CN)、合力泰 (002217-CN)、藍思科技 (300433-CN) 等。

華為 Mate20 系列預計即日起在全球市場陸續上市，但美國國家安全擔憂，實際上在美國形同禁售。其中 Mate 20 歐洲售價為 799 歐元（4GB+128GB）、849 歐元（6GB+128GB）；華為 Mate 20 Pro 為 1049 歐元（6GB+128GB） ；華為 Mate20 X 為 899 歐元（6GB+128GB）；華為 Mate 20 RS 保時捷版本為 1695 歐元（8GB+256GB）、2095 歐元（8GB+256GB）。