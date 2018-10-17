林鄭月娥：政府無高地價政策 不會賤賣土地

上周五截標的山頂百億「準」地王流標！地政總署昨公布，山頂文輝道地王，因地價標金未達政府底價，不接納在上周五截標時所接獲的五份標書，最終流標。當局會在適當時候考慮再推出該地皮。有地產商指山頂地王流標，反映出發展商與政府之間對空置稅的影響存有落差，亦有指政府維持高地價政策。

行政長官林鄭月娥出席重陽節紀念烈士活動後主動回應，反駁有地產界人士指政府所定的底價太高、不貼市和實施空置稅等導致流標，她認為講法錯誤，表示地政總署是在截標當日早上，才根據所有市場因素考慮底價，但入標的幾個申請都未達到底價，強調政府無高地價政策，也不會賤賣土地。

林鄭月娥又說，看不到入標未到達底價與空置稅的關係，重申空置稅是想令一手樓盡快在市場出售或租出，讓地產商無理由囤積。她又說，地產商對樓市的看法可能較獨特。

她表示，施政報告內有提到特區政府對土地供應的決心，不應受到經濟波動和樓價升降等因素去影響土地供應。

政府消息人士指，當局不會賤賣土地，估價不會脫離巿場之餘，並跟足最新巿場情況作估算。

入標發展商之一的會德豐地產主席梁志堅稱，政府於推出地皮時，可能已估算底價，但地皮由推出到截標，中間有數周時間，但期間股市下跌，以及中美貿易戰持續，故此財團的出價，與政府的估值有所分別。他指，不明白為何流標，因財團入標「個個都想中」，而地皮合共有五份標，「無理由個個都睇淡」，總有財團睇好，也認為當局可能仍維持高地價政策，若只接獲一份標書，可以不賣，但現時有四、五份標書，按道理沒理由不賣，至於流標對豪宅市況未見有影響，同時仍看好豪宅市場，尤其是超級豪宅。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，流標只屬個別事件，不影響豪宅市況，而發展商出價競投時，會連同空置稅因素一併計算。嘉華國際總經理(香港地產)温偉明表示，山頂地王流標，反映出發展商與政府之間對空置稅的影響存有落差。

同樣有入標的新地，其副董事總經理雷霆表示，不評論其他財團的出價，集團落標經過認真計算，認為出價合理，未來港島豪宅地皮供應有限，對後市保持樂觀。

資料顯示，對上一次有政府地流標，為2016年初招標的元朗凹頭地皮，此外2015年底推出的青衣細山路地皮，以及2014年初推出的白石角科進路地皮，也出現流標情況，但三幅地皮再推出時均成功售出。

綜合香港媒體