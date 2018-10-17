瞄準壽險千億資金活水錢進台股 金管會年底前推逆景氣循環機制

台灣保險業擁有高達 24 兆元的豐沛資金，未來可加碼投入台股空間可望約有上千億元，金管會主委顧立雄今 (17) 日表示，金管會研議保險業新一代資本適足率制度，年底前將會公布將股票「逆景氣循環機制」納入保險適足率 (RBC) 計算的措施，鼓勵保險資金逢低進場布局台股。

台股近來大起大落，在萬點附近劇烈震盪，金管會除擬定期公布執行庫藏股的公司名單，還加強舉行上市櫃公司業績發表會及法說會，讓投資人更了解各公司基本面營運狀況，金管會還積極尋求其他可行方案，作為穩定台股力道，其中，瞄準保險資金活水便是方案之一。

據保險法規定，股票加公司債等投資金額不可超過可運用資金的 35%，目前壽險業實際投入股票及公司債，占可運用資金比率不到 10%，空間雖還有幾兆元，但金管會官員表示，壽險業資金都已從事各項投資運用，如到國外投資，除非處分其他投資再轉進加碼台股，否則可投資水位不多。但是若新契約保費收入，則又是一波新的活水，以每月新增保費收入約 3000 億元來看，未來可加碼投入台股空間，可望約達上千億元。

金管會研議保險業新一代資本適足率制度，擬將股票「逆景氣循環機制」納入 RBC 計算，未來壽險業在計算 RBC 時，如果台股指數高於一定水準，風險係數將上調，台股跌到一定水準時，風險係數將下調，壽險公司不必因 RBC 不足就賣股求現，這樣的設計，不但可避免台股在低檔時，保險業需認賠賣股，也因不論股市行情如何，風險係數都能有彈性，可穩定保險資金的投資，不會因為台股波動而追高殺低，讓保險業可以長期投資。

顧立雄表示，年底前將會公布將股票「逆景氣循環機制」納入保險適足率 (RBC) 計算的措施，此措施可以讓保險資金在股市低檔超跌時進場投資台股，資本計算可降低，有助發揮內資穩定力道。