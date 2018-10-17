美國將與歐盟、英國和日本展開貿易談判

美國貿易代表辦公室(USTR)周二告訴國會，有意與歐盟、英國和日本展開貿易磋商。

按照快速貿易談判授權(fast-track)規定，美國政府必須在通知國會90天後，才能開始與歐盟、日本和英國的磋商。

“我們將繼續與日本、歐盟和英國商談貿易協議，以擴大美國的貿易和投資，”美國貿易代表萊特希澤在聲明中稱。“我們致力於及時完成這些磋商，為美國的工人，農戶、牧場主和商業人士取得實質性結果。”

就在萊特希則致信國會的幾周前，美國與墨西哥和加拿大就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)達成了協議，目前美國正面臨與中國的持續貿易摩擦。

信件稱，美國政府計劃與歐盟和日本“解決關稅和非關稅壁壘問題，並實現更加公平和平衡的貿易”。

信件還稱，日本“對於美國的商品出口商來說，是一個重要但仍然經常表現不佳的市場”。該信指出，美國對日本的商品貿易逆差達690億美元，其中大部分是在汽車行業。

關於歐盟的信件指出，歐盟與美國每年的雙邊貿易額為1.1萬億美元，是世界上“最龐大和最覆雜的”經濟關系，並稱美國對歐盟的商品貿易逆差有1,514億美元。

美國政府在給國會的關於英國的信件中指出，計劃在英國明年3月29日退出歐盟後“盡快”啟動貿易談判。

上周美國參議員們表示，萊特希澤告訴他們，政府計劃很快啟動與菲律賓的貿易談判，但USTR周二並未通知國會正式啟動談判的計劃。

萊特希澤的發言人未對政府目前為何並未繼續推進該計劃置評。

路透華盛頓10月16日