當代置業(01107-HK)成立養老房地產信託平台 最終會分拆上市

當代置業(01107-HK)公布，該公司正積極計劃佈局綠色健康養老產業，並成立下屬綠色健康養老房地產信託平台(Modern REITs)。同時亦會繼續現有的房地產開發、酒店經營、物業投資等業務，形成多頭的發展模式，為該公司未來盈利注入新的動力。

該公司在北美經過了近10年的養老服務運營探索，結合北美地成熟的養老模式，打造專注於為華人服務的養老運營產品。Modern REITs是著力於綠色健康養老資產，形成機構養老、社區養老和居家養老的服務。Modern REITs旗下有三個子平台，分別為科技平台養老科技公司、養老服務運營平台當代綠色健康養老服務關懷公司和技術平台當代綠色健康養老建築技術公司。Modern REITs是綠色健康養老收租盈利資產和綠色健康養老服務運營即居、養、醫、教、園的結合，ModernREITs具有很強的專業性，配合更多的資源整合，包括醫療資源、保險服務培訓資源等。Modern REITs主要業務為養老客戶提供養老保障的需求，如養老園區、醫療健康、養老商業及養老金的資產管理等服務。

現時Modern REITs中儲備的項目包括但不限於北京當代雲境項目、美國休斯敦梨城項目、西雅圖Redmond項目及擬收購的養老商業綜合體等。同時由於Modern REITs的業務模式有前瞻性，對於未來在中國養老市場的業務推進和佈局有強大的支撐。因此，在未來合適的時間內，綠色健康養老資產達到一定規模的情況下，該公司亦會考慮把相關資產作為養老類房地產投資信託基金(即Real Estate Investment Trusts或REITs)獨立分拆上市。