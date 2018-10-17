騰訊(00700-HK)ADR大漲3.4%

美股高收，在ADR交易的港股走勢好，ADR指數收報25801點，升338點，升1.31%。

美國上市的科技股止跌回升，騰訊控股(00700-HK)收報291.08元，較港收市升9.68元，升幅達到3.4%。匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.4元，較港收市升0.6元；港交所(00388-HK)ADR收報202.1元，較港收市升2.3元

內銀內險股表現向上，建設銀行(000939-HK)ADR收報6.17元，較港收市升0.08元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.25元，較港收市升0.07元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.37元，較港收市升0.35元。

油股升跌不一。中海油(00883-HK)ADR收報14.94元，較港收市升0.02元；中石油(00857-HK)ADR收報6.15元，較港收市升0.1元；中石化(00386-HK)收報6.77元，較港收市跌0.02元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報78.24元，較港收市升0.54元；聯通(00762-HK)ADR收報8.93元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.93元，較港收市升0.03元。

