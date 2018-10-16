【華冠投顧】均線下彎成反壓、多空決戰在明天

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

3016 嘉 晶：

今股價開在 5 日線附近，加上量能推升，後續若量能可以跟上，則不排除出現挑戰月線的機會。

2349 錸 德：

底部反轉之後出現連續三根長紅 k，不過目前 10 日線下彎，短線漲多之後，要慎防量能拉回整理。

2353 宏 碁：

繼上周五出現長紅吞噬之後，股價緩步向上墊高，今天再次出現高點，若能回補空方缺口，則後續有機會尋求底部。

6462 神 盾：

近期股價連續出現大幅度的修正，融資大幅度的減少，但上周五出現帶量買盤之後，今天突破 10 日線向上，唯月線反壓仍在，後續不排除挑戰月線的可能性。

4803VHQKY：

雖昨天開高走低，不過股價今天拉出長紅 k 線，只是量能沒有過昨天的量，加上上周五的低點量能，形成短線上漲的阻力，留意開高之後的反壓即可。

#一分鐘盤勢解析：

由於國際情勢，由土耳其的福音牧師，轉移到沙烏地阿拉伯的記者身上，這一場風波不但影響油價，也間接影響市場投資人進場意願。另一方面，川普持續對中放話，並持續咬定中國干預美國期中選舉，使得市場投資人，持續擔憂中美貿易戰，後續會於經濟的影響。不過，許多在中國的製造商，已經開始在國外尋找合適的中繼點，預期後續對供應鏈影響的層面，會逐漸減弱。不過，內需市場則會受到長線的影響。

櫃買指數今挑戰 5 日線未果，主要的原因是，目前 5 日線仍舊下彎，加上先前台股大跌 660 點的時候，指數乖離的程度僅次於 2015 年，短時間再度出現大跌的機率低，除非有更重大的經濟事件出現，加上前波低點未破，是否出現續空行情，仍要觀察低點是否有守。而被動元件的表現，關係到多方力道的發展，指標股國巨先前台股大跌，仍未跌破前波低點，表示多方有意守住這個價位。因此，不論後續盤勢多空變化如何，仍應觀察低點是否有守才是重點

今天漲價題材的個股，出現買盤推升，雖一度上沖下洗，不過個股量能擴大是事實。加上 2327 國巨已經站上 5 日線，後續是否守住 5 日線，將會是短線指數多空的關鍵之一。另外，矽晶圓指標股環球晶，今天遇 10 日線反壓，加上它的前波低點是在 10/11 日當天，後續將以這個防守價位，做為族群多空的判別點

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