薪資遭停發 FF中國逾60員工擬集體仲裁 恒大法拉第官方否認

法拉第未來 (FF) 中國員工今 (16) 日向媒體投訴，該公司 60 多名員工沒有收到本應 15 日進帳的 8 月 21 日至 9 月 20 日的工資。對此恒大法拉第官方否認。

一位聲稱遭薪資停發的 FF 員工透露，15 日晚間，部分員工在 FF 中國 500 人員工群組中詢問發薪事宜，恒大法拉第高管無任何回應，半小時後勒令解散公司員工群組。解散當即，60 餘名員工隨即成立討薪群組，並在群組中討論維權事宜，這批員工計劃近期進行集體勞務仲裁。

對此，恒大法拉第回應表示，該 60 餘名員工未與恒大法拉第換簽任何勞動合約，且目前尚未到公司規定的發薪日期，完全不存在停止發薪一說。

FF 內部消息指出，恒大在過去的 1 個多月時間內，已經實際上掌握了 FF 中國的管理權，變更了 FF 中國的法人代表、董事長等職務。為加強對 FF 中國的掌控，恒大除了派遣恒大系高管空降 FF 中國外，還對 FF 中國職能部門員工進行一系列的調整。

FF 內部人士表示，這 1 個多月時間中，恒大首先從 FF 中國公司的監察部、財務部、行政部、IT 部、傳播部等職能部門著手，然後再到製造部、車聯網等部門，要求北京、上海等地的員工換簽合約，將工作地點換簽至廣州，並採用薪酬績效折半的方法 (員工原薪水 50% 作為工資，50% 作為績效)。

據 FF 中國內部員工透露，上週五 (10 月 12 日)，恒大法拉第人資部門對未換簽合同 60 餘位員工中的 20 餘位進行一輪「N+1」協商，明確表示「如果不去廣州上班，那麼只好協議解除勞動合約。」

按照恒大給與的條件，協議解除勞動合約關係的員工在承諾離職後、在不發表對公司任何言論的條件下，可以獲得「N+1」的賠償。但關於員工的獎金和期權都未曾提及。如員工違反承諾，則需加倍向恒大法拉第賠償損失。20 餘名員工中，包括 9 名品牌傳播部的全部員工。

恒大停發 60 餘名 FF 中國員工薪資，與賈躍亭與許家印的分道揚鑣不無關係。從 2018 年 6 月 25 日宣佈投資，到 10 月 7 日雙方公開鬧翻，許家印控制下的恒大與賈躍亭控制的 FF 結束了短暫的親密關係。

截至今日發稿，恒大中國 (3333-HK) 股價漲 0.41%，報港幣 19.4 元；恒大健康 (0708-HK) 跌 0.79%，報港幣 8.78 元。