【安聯投信】美債殖利率攀升 全球股市淨流出

美十年期公債殖利率彈升至近七年新高，科技類股短線上能見度不佳、美中貿易紛爭未明朗、美期中選舉選情膠著等雜音干擾投資氣氛，美股出現較大跌幅連帶影響歐亞股市表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 10 月 10 日當周，包括：股市均呈現淨流出，且以歐亞淨流出資金較多 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美十年期公債殖利率彈升至近七年新高，加上美中關係不確定升溫，連帶降低產業能見度，還有美期中選舉選情膠著，壓抑投資人情緒，近一周美股全面走跌。

在經濟數據方面，林素萍表示，美失業率降至 3.7%，優於預期且創下 1969 年以來最低，顯示勞動市場持續活絡。美 9 月核心消費者價格指數 (CPI) 年增 2.2%，低於預期的 2.3%。另一方面，美股第三季超級財報周本周開跑，市場普遍預估，標普 500 指數成分股第三季獲利季增長達兩成，財報仍亮眼。

林素萍表示，根據統計，10 月以來，全球市場波動加大，不過，與景氣連動較高、反映成長的標的，如羅素 1000 成長指數、美國高收益債券指數和可轉債指數等，今年以來仍分別維持 9.8%、1.59% 及 5.05% 的正報酬。

林素萍表示，美國企業財報表現良好將有望持續帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人應透過以「收益」輔助「成長」的方式，投資於結合股債的收益成長組合，迎戰波動市場。同時也可關注即將登場的第三季財報周，作為投資上的參考。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股出現較大震盪，主要是受到國際市場波動、美殖利率攀升，以及美中貿易戰延宕未明等雜音影響，信心面相對疲軟，加上電子業 Intel CPU 缺貨及對上游業者的營運展望趨向保守，推升台股風險意識。台股本處於修正軌道，然美股波動反倒縮短了台股回檔時間。

展望後市，在短中期觀察指標上，廖哲宏表示，短期可先觀察反彈力道的強弱；中期能否回升則有待前述基本因素是否改變，美國期中選舉後的白宮對貿易戰的談話力道，與電子業庫存調整情勢是我們的觀察重點。

廖哲宏表示，短線謹慎，中長期持續聚焦成長趨勢產業。若 11-12 月美中貿易談判有所進展，可望帶來較佳氣氛，但若出現最壞狀況，企業料會因應調整、避開關稅，供應鏈生態將出現變化，台灣科技產業或有爭取訂單機會。

另一方面，廖哲宏表示，外部環境變化可視為信心面的反應指標，但原油走勢、美元利差、庫存調整及現存缺貨是否改變等則可能決定台股方向，在台股需要信心回穩之際，我們會觀察影響方向的變數是否好轉。

展望後市，廖哲宏表示，貿易戰短線不確定猶存，但中長期機會大於風險。現階段，台股進入修正期，回歸基本面與評價面的選股，對題材性或轉機股則應加重籌碼面的判斷。短期或適度減碼以待方向明確。中期，待籌碼沉澱後，擇優布局以待元月效應的到來。



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