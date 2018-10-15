全球股市波動 梁定邦：當現恐慌越流通市場最易被沽

近日全球股市波動，港股上周一度急跌，恒指曾急挫過千點，A股亦持續下跌。香港證監會前主席梁定邦出席論壇時表示，由於人民幣對美元較為疲弱，因此部分投資者出售股份回籠資金。港股作為亞太區最有流通性的市場，當市場出現恐慌或不尋常問題，港股就容易遭受沽壓，但他強調只是暫時性情況，從長遠來看，中港市場基本面並無大變化。

證監會早前表示，明年上半年將針對60個單位或個人提出司法程序。梁定邦稱，近10年至15年有很多細價股湧入香港，市場出現良莠不齊的情況。證監會作出相關調查屬正常情況，亦不是因為中美貿易摩擦，才加快調查進程。

提到今年不少新經濟公司在香港上市，梁定邦指，當中有不同類別的股份，投資者應清楚明白股份背景，留意相關風險，他表示，若無時間研究，勸籲投資者不要買新經濟股。

中國證監會昨日召開投資者座談會，中證監主席劉士余呼籲提振信心，透露正積極醞釀股市有關改革。作為中證監前首席顧問的梁定邦表示，內地一直都有股市改革措施，但近期市場本身動蕩，國際形勢對中國不利，尤其中美貿易摩擦升級，但他認為對中國經濟影響不大，只會造成心理影響，因此監管機構與投資者之間的溝通很重要，不要因為短期情況而影響市場信心。

文：敖璐斯