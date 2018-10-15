內地的房地產市道，近日已出現明顯的回落。開發商眼見形勢不妙，只好削價求售。個別偏遠地區的樓盤，減價的幅度十分驚人。一降就降三成以上的也有。這種情況已引發多宗「房鬧」事件。

所謂「房鬧」，是指房地產市場的買家，在遇到開發商降價求售時候，覺得自己之前以較高的價格入市吃虧了，故群起鬧事，要求開發商賠償他們的損失。他們慣用的手法，是聯群結隊圍困開發商的售樓處，不許開發商以新價賣樓。有時，鬧事的人會要求開發商退回差價；有時，鬧事的人甚至會要求退房，及要求開發商退回之前付出的訂金或首期。

如果開發商不肯就範的話，他們會把行動升級。他們會衝入售樓處，砸爛示範單位的傢俬，甚至會打銷售人員出氣。

其實大部份開發商當初開盤的時候，從沒有承諾過買家，將來不會減價；亦沒有承諾， 若然減價，會對之前以高價買入的人賠償差價。但內地的刁民卻不理甚麼合約條款，總之今次老子吃虧了，老子就要出來「維權」。只要人多勢眾，就不怕開發商不屈服。

這種情況在香港甚少會發生，因為大部份香港人都尊重合約精神，不會去爭取一些合約中沒有的「權利」。現實是即使他們想爭取，也不會爭取得到。因為香港是法治之區，保安系統不容有人隨便破壞社會秩序。不甘接受現實的投資者，若是以身試法，要付出的代價將比金錢上的損失更嚴重。

然而，在內地，無論是官員、老百姓，以至是開發商自己，都不會講合約精神，而是更着重實力地位，並會藉此把自己的利益最大化。所以在內地，「鬧房」被看成是一種「維權」活動，只要能匯聚到一定的人數，就可以進行討價還價。

通常，開發商在開始的時候是不願意就範的。他們會覺得：既然在樓價上升的時候，早前以平價入市的置業者不用補交樓價上升的差價；那樓價下跌的時候，早買的置業者也不可以叫他們退回下跌部份的差價。所以，當他們的售樓處被圍的時候，他們也會報公安，希望公安可以來維持秩序。

誰知內地公安的首要任務是維穩；公安卻擔心，一旦他們插手，事件會進一步擴大，民眾可能會把矛盾指向政府。所以他們的一貫做法是向商界施壓，勸商界讓步。他們會說，商界之前賺過這麼多錢，應拿點出來排難解紛，讓事情可以順暢地得以解決。

結果，在政府的壓力下，開發商只好讓步，把減價造成的損失，退回給之前的買家。幸好，之前大陸的樓價升多跌少，這樣的事情發生不多。 然而，近日樓市有機會真的拐點，開發商不得不減價以維持銷量，「房鬧」事件可能會越來越多。另一方面，開發商的財政情況亦不容許他們處處賠錢，「房鬧」事件將不容易像之前那樣解決。我擔心，由於內地的刁民已被政府縱壞，若果不讓他們得逞，他們會大舉鬧事， 大陸的營商環境將會進一步惡化。