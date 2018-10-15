劉士餘：依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合

據證券時報消息，10月14日，證監會黨委書記、主席劉士餘到中信建投證券公司北京東直門南大街營業部調研，召開投資者座談會，聽取投資者對資本市場改革發展穩定的意見建議。

與會的私募基金和個人投資者代表共15人。大家從多個角度分析了今年以來A股市場下行幅度與壓力偏大的基本原因，認為當前最重要的是以深化改革、擴大對内對外開放為主線來提振市場信心。建議提升股市戰略地位，深化國企改革，發展混合所有製，提高上市公司質量，完善包括交易製度在内的基礎性製度，減稅讓利支持私募基金發展，引導長期投資行為，培育機構投資者，推動長期資金入市，宏觀管理和監管部門及市場投資者均應強化逆週期意識，促進資本市場穩定健康發展。

劉士餘表示，證監會歷來高度重視來自市場一線的聲音，今天大家提出的意見建議對於豐富完善資本市場深化改革開放一攬子方案很有價值。證監會將始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學深悟透黨的十九大精神，堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持市場化、法治化、國際化的方向不動搖，持續推進資本市場深化改革、全面開放，成熟一項，推出一項。真正把黨中央關於經濟金融工作的“六穩”要求落實到位，把資本市場改革開放的各項措施、依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合。牢牢堅持“兩個毫不動搖”，從製度和工具等多方面加強創新，有效支持民營企業發展。我國股市有上億中小投資者，這是中國特色。證監會將始終肩負起保護投資者特别是中小投資者合法權益的使命，努力營造公開公平公正、清澈透明的資本市場生態。