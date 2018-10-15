道生國際租賃欲赴港上市

在今年6月引進兩家戰略投資者後，道生國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱道生國際租賃)於日前向港交所遞交了上市申請材料。不過，就在三年前，道生國際租賃目前的間接全資附屬公司——道生國際融資租賃有限公司就曾向全國股轉公司遞交了公開轉讓說明書欲掛牌新三板，但因後續政策變動，又將掛牌申請撤回。

道生國際租賃在此次申請材料中表示，融資租賃業務屬資金密集性質，公司的業務主要受資本基礎所影響，上市能讓公司進入更廣闊的籌資領域。《每日經濟新聞》記者注意到，截至2018年6月末，該公司全部計息銀行及其他借款餘額為46億元。

遞交上市申請前夕引入戰投資料顯示，道生國際租賃目前的間接全資附屬公司——道生國際融資租賃有限公司，成立於2012年5月，由北京道信恒通投資中心(有限合伙)、萬華生態板業股份有限公司、萬華節能科技集團股份有限公司及外方股東EXPERTISE CAPITAL LIMITED出資5億元發起設立。

申請文件顯示，道生國際租賃此次港股上市由國泰君安國際和中泰國際聯合保薦，復星恒利擔任獨家財務顧問。而道生國際融資租賃有限公司在此前申請掛牌新三板的過程中，主辦券商為中泰證券。

申請文件披露，2017年3月2日，道生國際租賃在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本1億港元，分為100億股每股面值0.01港元的股份。

截至2018年10月3日，道生國際租賃的股份由道合恒通投資有限公司、道信恒通投資有限公司、智宇發展有限公司、輝源集團有限公司、萬華生態板業(香港)有限公司、中泰金融投資有限公司(以下簡稱中泰)及日立金融管理(中國)有限公司(以下簡稱日立)分別擁有約7.88%、30.45%、14.08%、10.92%、22.73%、3.03%及10.91%。

中泰和日立是道生國際租賃于2018年6月剛剛引入的戰略投資者。在道生國際租賃看來，這兩位新股東可介紹並使其獲益于大量業務及融資機會。

逾八成收益來自國資背景客戶從公司業務來看，道生國際租賃主要面向軌道交通、電力能源、綠色材料及公共事業行業的中國企業提供融資租賃服務。服務組合包括融資租賃、咨詢及保理服務。

根據弗若斯特沙利文的資料，以截至2017年底城市交通行業的融資租賃合約結餘計，道生國際租賃在中國外資融資租賃公司中排名第三，市場份額為3.6%。截至2018年6月末，道生國際租賃資產淨值已從2015年末的10.01億元增至13.40億元。

道生國際租賃披露，該公司尋求為信譽相對較高的國有企業被投資公司提供服務及專注于融資需求未能滿足而信用風險較低的大型項目，客戶基礎及大多數收益來自國有企業被投資公司。長期業務關係客戶中不乏天津軌道交通集團有限公司、青島地鐵集團有限公司、內蒙古能源發電投資集團新能源有限公司等國資背景企業。

財務數據顯示，2015~2017年及2018年上半年，道生國際租賃收入總額分別為2.74億元、4.54億元、5.07億元及1.68億元，利潤分別為2334.7萬元、8161.6萬元、1.43億元及2698.3萬元。同期來自國有企業被投資公司的收益分別占到該公司總收益的69.7%、88.2%、85.0%及81.1%。

截至上述各報告期末，國有企業被投資公司應佔融資租賃應收款項及保理應收款項淨額分別為人民幣32億元、55億元、46億元及45億元，在各期總應收款項及保理應收款項淨額占比均在八成左右。

但是，在經歷了連續數年收入增長後，道生國際租賃2018年上半年1.68億元的收入相較去年同期的2.32億元減少了27.5%。該公司稱，這主要是由於越來越多項目于2017年底完成及來自公用事業行業的收益減少，在中國收緊的貨幣政策及加息環境下，公用事業行業的若干客戶放緩其項目融資。

擬通過上市謀求低成本融資實際上，早在三年前，道生國際租賃就欲進入資本市場。2015年11月，股改後的道生國際融資租賃有限公司向全國股轉公司遞交了掛牌申請並披露了公開轉讓說明書，欲以掛牌新三板的方式“上市”。但後續因相關政策發生變動，公司自行撤回申請。

如今轉道港股再戰IPO，也顯露出融資租賃公司對於低成本資金的渴求。

道生國際租賃在申請材料中表示，由於融資租賃業務屬資金密集性質，公司的業務主要受資本基礎所影響，因此能否維持營運、把握商機及鞏固集團的市場地位，很大程度上取決于能否持續取得資金、儘量降低融資成本及擴大資本基礎。

而在此前，道生國際租賃主要利用浮動利率計息銀行及其他借款為業務營運提供資金。往績記錄期間，該公司從20多間銀行及其他融資租賃公司獲得項目融資。截至2018年6月末，該公司全部計息銀行及其他借款餘額為46億元。

“倘我們僅依賴銀行借款支撐融資租賃業務發展，我們的資產負債比率將上升，並將產生額外利息成本。”道生國際租賃認為，上市在提升公司形象及信譽的同時，也能讓公司進入更廣闊的籌資領域。

來源：每日經濟新聞 記者 張禕 每經編輯 姚祥雲