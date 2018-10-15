港股全面實名制擬明年諮詢

證監會計劃明年就港股作全面實名制諮詢市場，以助打擊日益猖獗的「人頭戶」問題。即將卸任的證監會主席唐家成透露，「在出了南、北向（實名制），再視乎實行情況，開始看看擴展至整個市場，希望明年能諮詢。」他指現時整體市場運作暢順，但承認有少數違規情況須繼續打擊，日後將藉落實港股實名制、跨部門小組（ICE）協作及前置式監管等措施，繼續緊密監測及調查股市的違規行為。

配合打擊「人頭戶」

滬深港通北向實名制已於上月底實施，南向實名制料於短期推出。唐家成表示，證監會有意把實名制進一步拓展至整個港股，冀明年作市場諮詢，但現時未訂出詳細內容及時間表。他解釋，港股實名制一旦落實，證監會能直接通過投資者個人編碼監察每宗交易，更易揪出有問題的交易，遏止通過「人頭戶」作違規行為。他直言：「當你知道俾人看到（交易紀錄），就不會這麼大膽去做。」

實名制將令證監會對每宗交易背後的投資者身份瞭如指掌，問到會否擔心市場對此有顧慮時，唐家成強調，證監目前已有權通過券商索取交易詳情，「未有聽到市場有好大反彈，因為我們現時已有權去調查，若覺得有問題，可向券商問到底。」

除港股實名制外，證監會於兩年前成立ICE及採取前置式監管，打擊「老千股」逐漸見成效，並獲內地財金部門認同。證監會早前亦預警，正調查由多間公司組成的「邪惡網絡」等逾百間實體及個人案件，並於明年上半年向60名違規實體及個人興訟。

唐家成說，有ICE及前置式監管後，能加快處理積壓個案，短期或會看到較多違規數字，但不代表市場質素突然轉差。

研規管加密幣交易

打擊「老千股」雖見成績，但唐家成認為，下一任證監會主席雷添良仍要就此努力，「有些人總想繼續不停地在制度下找漏洞，故要不停堵塞漏洞。」

證監會近三個年度合共展開超過1200宗調查個案，問到現時市況與他6年前剛上任時有何分別，唐家成稱，過去來港上市的公司，以企業管治較佳的大型國企為主，但近年愈來愈多私人公司，市場質素備受挑戰，「市場開放了，多了人來上市，違規數量亦自然增加。」

近年加密貨幣交易興起，惹證監會關注，並曾向多間加密貨幣交易所發出警告。唐家成坦言，加密貨幣交易與賭波未合法化時相似，難作全面打擊，「實際是冚不到，你話冚得到是呃自己。」因此，當局正研究在現行規例下，能否及如何對加密貨幣交易作出規管，「好多加密貨幣交易所都希望證監能監管，因能令他們具有認受性。但我們規則有限制，不能監管非證券，現正研究可否在此範圍作一定的監管。」

來源：信報

