鄒加怡：中國非常重視"一帶一路"項目的債務可持續性

中國財政部副部長鄒加怡今日在國際貨幣基金組織IMF和世界銀行2018年會上參加“一帶一路經濟”話題討論。她表示，中國政府非常關註“一帶一路”項目的債務可持續性。

鄒加怡表示，全球化確實存在利益不平衡問題，針對一些沒有從全球化過程中獲益的群體，可以理解他們的情緒，這也是全球化面臨的挑戰。針對這一問題，各國自身與國際社會需要共同努力，保障前述群體在全球化過程中的利益，而“一帶一路”倡議就是其中的一部分。

針對“一帶一路”建設，鄒加怡指出要從三個角度看待：第一，“一帶一路”倡議堅持和尊重國際通行規則，在包括經濟、環境、社會等方面高質量、高標準地推進項目建設；第二，“一帶一路”倡議重視本地化。高質量、高標準需要與當地環境相結合，這是中國在過去發展中得到的經驗；第三，推進“一帶一路”建設需要重視成本效益。

她同時表示，中國政府非常重視“一帶一路”項目的債務可持續性，中國也鼓勵“一帶一路”成員國在投資中評估項目的債務可持續性問題。談及如何確保債務可持續性，她指出，增加優惠資金是其中一種辦法，但這遠不能滿足龐大的需求，中國正在增加嘗試多樣化的投資形式例如PPP。她也指出，針對消費、基建等不同類型的項目也要從經濟全景去分析。

談及中國經驗，鄒加怡鼓勵發展中國家利用比較優勢在全球化過程中獲益。同時，她表示中國正在為2020年消除貧困的目標而努力，她認為其他國家也應該就此采取行動。

新浪財經 王茜 責任編輯：李昂