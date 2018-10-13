李克強：打造內外資企業一視同仁公平競爭的營商環境

“今年是中國改革開放40周年。面向未來，中國將堅持改革開放大方向不動搖，繼續深化改革，特別要進一步擴大對外開放，放寬市場準入，打造內外資企業一視同仁和公平競爭的營商環境。”當地時間10月12日中午，李克強總理在塔吉克斯坦出席上海合作組織成員國政府首腦(總理)理事會第十七次會議時說。

李克強表示，上合組織成立17年來，為維護亞歐大陸和平穩定，促進地區繁榮發展做出了積極貢獻。“今年6月，上合組織在我國青島舉行擴員後首次峰會，中國國家主席習近平和與會領導人共同簽署了《青島宣言》。”李克強總理說，“中方願和各方以更加緊密的團結、更加高效的合作，為促進地區和平穩定和繁榮發展發揮更大作用。”

李克強倡議：希望上合組織進一步深化安全合作，加強多邊經貿合作，推進國際產能合作，完善互聯互通，強化創新引領，促進人文交流。

“在當前經濟全球化遭遇波折、多邊貿易體制受到沖擊的背景下，上合組織各成員國作為全球化和自由貿易的受益者，應該堅定支持自由貿易和以規則為基礎的多邊貿易體制，進一步推進貿易和投資自由化便利化。”李克強總理說，“中方倡議啟動本組織自貿區可行性研究，建立更緊密的區域經濟合作制度性安排。”

李克強表示，上合組織是“一帶一路”倡議的首倡地，也是“一帶一路”建設的重要合作平台，中方願將“一帶一路”倡議同各國發展戰略更好銜接，促進上合組織成為地區國家開放合作、共同發展的典範。

李克強最後引用塔吉克斯坦和中國的兩句諺語：“塔吉克斯坦有句諺語‘一只手舉不起兩只西瓜’。中國也有句成語‘孤掌難鳴’。願上合組織各方以‘上海精神’為指引，互信互利，攜手托起上合組織美好的明天。”