財政部表態減稅力度將擴大 增值稅稅率調整隨時出台

央行和財政部相繼對第四季度宏觀經濟的走勢表態後，市場對積極財政政策和穩健貨幣政策在余下3個月如何發揮作用給予重點關注。

特別值得註意的是，年初《政府工作報告》，提出要繼續實施減稅降費政策，增強企業的獲得感。但從今年前9個月的減稅效果看，企業對進一步降低稅費的呼聲仍然很高。

9月底的國務院常務會議(以下簡稱國常會)要求，減稅降費要體現為實體經濟服務的目的，其中一個重要因素就是增值稅和所得稅稅率下調的改革措施。隨後，財政部部長劉昆表示，預計今年全年減稅降費規模超過1.3萬億元，這一數字超過年初預定數額。

《中國經營報》記者獲悉，對於增值稅改革的工作，目前相關部門也已啟動，包括稅率合並以及下調等事宜都在進行測算。“此前稅務機關曾找第三方機構測算稅率下調後的影響，因此年內有可能隨時出台政策。”一位稅務系統人士判斷。

減稅規模超預期

“財政部正在研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施。”10月8日，財政部部長劉昆接受媒體采訪時做上述論斷。

年初，《政府工作報告》指出，今年我國將繼續實施積極的財政政策，年中，國常會再次強調，積極的財政政策方向將更加積極，但絕不是要搞“大水漫灌”式的強刺激，而是要提高政策的前瞻性、靈活性、和有效性。

對於積極財政政策的效果，從減稅舉措和減稅規模上便可一探究竟。

今年以來，我國出台了一系列減稅降費措施。比如，持續推進增值稅改革，降低制造業、交通運輸等行業增值稅稅率。出台小微企業稅收優惠政策，將享受減半征收企業所得稅優惠政策的小型微利企業年應納稅所得額上限從50萬元提高到100萬元等。同時，進一步清理規範行政事業性收費和政府性基金。

劉昆表示，年初確定的全年減稅降費規模為1.1萬億元，此後又出台了促進實體經濟發展、支持科技創新等一系列措施，預計全年減稅降費規模超過1.3萬億元。

不過，對於這一減稅效應，外界紛紛質疑。

劉昆在接受新華社記者采訪時表示，減稅政策效應顯現需要一定的時間，目前增值稅收入增速已經在逐漸下降。

根據財政部的統計，部分行業增值稅稅率從今年5月1日起下調，國內增值稅前5個月平均增速為19.5％，自6月以來逐漸下降，7月下降至14.9%，8月降至13.6％。

作為中國第一大稅種，增值稅收入的增速能體現企業對當前營商環境的直觀感受。

中國社科院財經戰略研究院研究員楊志勇認為，增值稅稅負總體水平偏高，在一定程度上影響了中國企業的國際競爭力，也不利於新時代消費升級目標的實現。因此，在增值稅稅率簡並的同時降低稅率是立足國情的選擇。

值得注意的是，盡管我國通過降低稅率等措施來減輕企業稅負，但不同行業、企業的感受會有所差異，因此導致的減稅效果也有不同感受。

上述稅務系統人員分析認為，稅收增長取決於稅基和稅制的調整。稅收增長主因是經濟發展，也就是稅基的擴大。營改增以後，增值稅稅基擴大，相應的稅收貢獻也大。“如果沒有實施減稅降費，在既定的稅基基礎上，稅收增長可能會比當前更高。”該人士說。

增值稅稅率下調

然而，和超過預期的減稅規模相對的是企業較弱的獲得感。

長江商學院中國企業經營狀況指數(以下簡稱BCI)顯示，9月BCI指數突然大幅惡化。其中，BCI指數的10個分項指數中，融資、銷售、利潤、投資、招工前瞻指數均下降明顯，但成本分項指數卻明顯上行。

這些指數顯示樣本企業銷售下滑、融資環境惡劣，而企業成本仍然上升，從而使得企業對盈利預期悲觀，開始收縮戰線，減少投資和招工。

國泰君安證券研究院研究員花長春認為，受外圍貿易摩擦、內部信用風險上升的影響，企業經營環境嚴重惡化，且有進一步向就業、收入和消費等傳導的趨勢。“減稅、降息將成為擴內需政策的必選項。”花長春分析。

9月20日，國務院總理李克強在出席2018年天津夏季達沃斯論壇回答中外企業家提問時表示，中國下一步將實施更大規模的減稅和更為明顯的降費，其中包括增值稅稅率要繼續下降。

標準意義上的增值稅應只設一檔稅率，才能最大限度地發揮增值稅的中性特征。

楊志勇分析稱，增值稅稅率三檔並兩檔，是現代增值稅制度建設的大勢所趨，增值稅多個稅率和征收率並存雖然有客觀原因，但與理想的增值稅類型相比，還有較大差距。這不僅影響增值稅的中性作用，也妨礙經濟效率的提高。

目前，適用於一般納稅人的增值稅稅率主要包含17%、11%和6%三檔。

3月28日，國務院常務會議提出要進一步深化增值稅改革，並決定於5月1日起將17%、11%的增值稅稅率下調為16%、10%、統一增值稅小規模納稅人標準、特定行業納稅人留抵稅額一次性退還三項深化增值稅改革措施。

對於增值稅稅率從17%降至16%後，1個百分點帶來的減稅效應。國家稅務總局貨物和勞務稅司測算顯示，稅率調整後，制造業年減稅規模超過所有行業總減稅規模的1/3，企業稅負有效降低，資金占壓明顯減輕，發展信心持續提振。

多位財稅人士預測，下一步增值稅稅率下調一個百分點後，可以大大降低企業的稅負。“更為重要的是，降低一個百分點對稅收收入不會產生重大影響，這是減稅降費目標下保增長的前提條件。”上述稅務系統人士分析。

來源：新浪財經 責任編輯：張國帥