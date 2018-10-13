青聯自資設立年底推 盼擴港青上流空間

特區政府計劃明年起於粵港澳大灣區不同城市建立創業基地，並邀請香港大學、科研及社福機構作為合作夥伴，期望香港青年能在大灣區闖出一番天地。民政事務局局長劉江華表示，「香港青年聯會」提出自資方式，在深圳建立創業基地試點，正計劃有關細節，料今年年底推出。政務司司長張建宗強調，「這並非公關項目，而是實幹」，期望擴闊香港青年向上流動的空間，如試行計劃成功將「全面大做」 。

政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華及公務員事務局局長羅智光昨日就最新一份施政報告舉行記者會，解釋措施內容。張建宗表示，政府重視青年人發展，期望「青年有承擔、負責任、有正面思維，也要有香港情懷、國家觀念及世界視野」。

他強調，資助年輕人在粵港澳大灣區搭建創業平台並非公關項目，而是做實事，形容特區政府會與深圳及廣東省政府合作，為青年鋪橋搭路，「只要你有心入去就OK」。

劉江華：減「人、地生疏」

劉江華表示，政府將與非政府機構合作推出試行計劃，邀請青年發展委員會研究，並向「青年發展基金」注資，資助非政府機構在大灣區其他城市創業的本港青年，提供更到位的創業支援及孵化服務。他續說，青年人在內地「人、地生疏」，不熟悉當地法規及稅務，需要有「帶路人」支援，當局計劃明年邀請本港不同創業基地團隊，包括大學和科研機構作為合作夥伴，協助青年在當地落戶及將陌生感減至最低。

劉江華續說，不會低估青年落戶後創業的困難，「相信會面對不少問題」，強調會有導師跟進，期望「做到有成效、持續及幫到青年」。張建宗形容此舉是「畀條跑道予青年人，期望他們有向上流動的空間。」

張建宗：為港青拓新天地

張建宗表示，政府一連串對青年協助都是「細心、真真正正無微不至，為我們青年人開拓新天地。」他並指，特區政府早前推出「青年共享空間計劃」，反應十分正面，他自身也主持了幾個共享空間的開幕禮，令他很鼓舞。

他補充，共享空間收取很低的租金，讓青年人在那裡做藝術工作室與創業等，「總之做你(青年)希望自己能夠起動到的事業，我們(政府)便會協助」。他表示，現時已有1,000名青年受惠，未來會繼續努力有關工作。

轉載自香港文匯報訊 記者尹妮