中證監接納摩通增持證券合資公司申請

中國證監會接受摩根大通要求增持在華證券合資公司股權的申請。根據中國證監會網站資料顯示，中證監接受了摩通要求增持在華證券合資公司股權的申請。中證監尚未批准該項申請，但已接受審理。

摩根大通在5月14日發布了有關此次申請的聲明，摩根大通企業及投資銀行已經向中國證券監督管理委員會遞交申請，尋求建立一家持股比例為51%的全新證券公司，發揮與摩根大通全球業務的協同優勢，並計劃在未來數年內監管允許的條件下將持股比例增加到100%。

外電資料顯示，摩通是首家同類申請獲得接納的美國銀行，高盛和摩根士丹利也提交了增持合資公司股權的申請。安信證券股份的同類申請亦於周五獲中證監接納。上月底，野村東方國際證券的同類申請已獲中證監首次反饋意見。

摩根大通除日本外亞洲股票研究部門主James Sullivan於較早時表示，團隊擴大後，該行覆蓋的中國上市公司數量將提高1倍至200多家，新聘員工大多會是研究從科技和消費品，到金融和工業等領域的資深分析師。

Sullivan補充說，今年招聘計劃已完成80%左右，正考慮明年進一步新增30%至40%。

摩通CEO戴蒙早已提及摩根大通在中國擴張的長期願景，稱公司將「在這裡建百年基業」。

