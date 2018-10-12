港股報復式反彈535點U+A0 華晨中國獨憔悴挫26%

中美元首將於11月會面，人民幣顯著反彈，加上中國9月外貿數據較預強勁；港股經歷周四急挫逾926點後，10月12日出現報復式反彈。恒生指數開市高開135點後，於10:57左右升幅收窄至只有20點，報25286.86點，為日內低位；之後升浪再現，午後升勢進一步擴大，臨近收市最高見25835.76點，最多升569.39點；日內波幅近549點；並貼近全日高位收市，恒生指數收市報25801.49點，升535.12點或2.12%，成交金額再現千億，達1111.4億港元。本周仍處跌勢，一周跌幅771點。

恒生國企指數收市報10299.09點，升206.57點或2.05%。

10月恒生指數期貨收市於15:57報25774點，升586點，未平倉合約逾16.8萬張。

11月恒生指數期貨報25787點，升583點，未平倉合約3280張。

據恒指公司資料，港股昨日急跌後恒生指數股息率有4.21%，對長線投資者亦具有吸引力。不過美國房地美最新數據顯示，截至10月11日美國30年期固定房貸平均利率已升至4.9%，為2011年4月中旬以來新高。市場關注若利率「破5」，將加速美國樓市下行趨勢之餘，亦可能影響美國經濟前景 。港股走勢仍將波動。

騰訊(00700-HK)終於終止十連跌，並全面收復昨天失地，收市報288.4港元，升21.4港元或8%；成交金額152.89億港元。騰訊已連續23個交易天回購公司股份，累計回購達270.2萬股。另因為市場波動，傳騰訊將押後旗下騰訊音樂在美上市。

中國平安(02318-HK)收市報73.7港元，升1.6港元或2.2%。吉利汽車(00175-HK)急升9.1%或1.18港元，收市報14.08港元。舜宇光學(02382-HK)亦大幅增長10.7%或7.65港元，收市報78.95港元。銀河娛樂(00027-HK)升近6.7%或2.85港元，收市報45.65港元。融創中國(01918-HK)升近9.9%或1.97港元，收市報21.95港元。

逆市下跌股份有華晨中國(01114-HK)，股價急挫26.6%或2.86港元，收市報7.9港元。華晨中國以290億元人民幣，向寶馬出售合資公司華晨寶馬25%股權，被多家大行睇淡前景。花旗認為寶馬會把華晨寶馬由利潤中心變為成本中心，寶馬最近要求華晨寶馬向經銷商提供每輛1.8萬元人民幣補貼，但進口寶馬每輛補貼僅5000元。而X5車款和新產品的資本支出周期將會按「五五比」的合資結構啟動，但利潤要到2022年以後才會按照25%與75%的比例分配。花旗因而把華晨中國2019年和2020年淨利潤預測分別下調17%和25%，評級由「買入」下調至「賣出」，目標價由28.9港元大幅削減至至7.7港元，下調幅度達73.4%。該行估計華晨將派發73億元人民幣特別息，意味著新的估值上限為9.63元。

美團點評-W(03690-HK)仍憔悴，跌4.4%或2.7港元，收市報59.3港元。