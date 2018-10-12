【華冠投顧】武傑電台:今日贈送台股最新資料【護盤急先鋒】!

陳武傑 分析師

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、2468 華經、2349 錸德、3105 穩懋、6278 台表科、5269 祥碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、5281 大峽 KY、3176 基亞、4803VHQ-KY、2390 云辰、8027 鈦昇… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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