【華冠投顧】毫髮無傷獲利滿滿！台股大獲全勝！

何丞唐 分析師

台股在周四大跌 600 點之後，今日展開反彈行情，亞股同步走高、匯市台幣走升，加權指數終場以上漲 239 點作收，收在 10045 點，成交量為 1438 億元。

盤面上，2330 台積電、2409 友達、2454 聯發科和 2474 可成等漲超過 4%，1216 統一、1101 台泥等漲逾 3%；2317 鴻海、1301 台塑、1402 遠東新、2891 中信金、2354 鴻準等漲逾 2.5%。金融股也為拉盤要角，2886 兆豐金、2887 台新金、2883 開發金、2890 永豐金、2880 華南金和 2882 國泰金、2881 富邦金等均漲約 1%。

周四大盤爆跌 660 點，創下單日跌幅最大。你有沒有發覺，今天全市場講最多的一句話是什麼？「怎麼可能！」「怎麼可能跌這麼多？怎麼可能超過 500 檔跌停板？」但你有沒有發覺，包括我全國會員、在這裡的、聽節目的，以及 LINE 群組將近 2 萬 7 千位的投資好朋友會說：「原來如此！」「難怪何老師要叫我世紀鋼、新光鋼、達邦蛋、基亞趕快賣！」很多人很喜歡亂搶打鳥，但我們卻是讓你「飆股重壓、事先預告」，「時來運轉大飆股」，就這樣送在你手裡。

整個 10 月份，大盤跌掉將近 1400 點，投資朋友，問問自己，你有沒有「毫髮無髮、獲利滿滿？」你會聽到全市場很多分析師說，千錯萬錯都是 "阿斗仔" 的錯。那我請問你：「你怎麼不知道會大跌？」這樣你懂了嗎？為什麼大跌都是別人的錯，有漲就是你好厲害？現在很多人等待國安基金相救，各位，你知道誰最不希望國安基金進場？就是放空的人。那你為什麼不放空呢？或者這樣說好了，你為什麼不在高檔獲利出清呢？為什麼不跟著我們作多生技類股呢？要是這波我沒有買鋼鐵、生技，我絕對放空的，但是因為鋼鐵與生技，我覺得它們的爆發力，加上那兩通「重要的」電話，加上剛好基亞又來到我們當初賣掉價位的 1/10，我選擇帶你賺鋼鐵、賺生技。

各位第四季，10 月份到現在，兩個星期過去了，你到底有沒有賺錢啊？最簡單的問題，問問你自己的荷包吧。你可以把這波大跌全部怪到別人身上，但那幫不了你。你今天晚上帶家人去吃大餐，你可以跟老闆講說：「老闆啊！今天台股跌 600 點耶，你可不可以幫我打個 3 折啊？」你覺得老闆表情會怎麼樣？所以你要在股市中找什麼藉口？講再多都是假的啦，只有獲利才是真的！

上周大盤從 11000 點跌下來，市場上很多人有沒有跟你說：「買點到了、超跌、超超跌了、天上掉下來的禮物…」投資朋友你還要玩義和團的遊戲嗎？每天都在撈底，真的等到底部，你又沒錢了。國巨還要我講嗎，又來到這一波最低點，還有人在講本益比很低，所以現在股價很便宜，老天鵝啊！我說被動元件、矽晶圓就是最新一代「景氣循環股」，現在這個觀念已經開始很多人抄襲了，因為他們沒辦法為下跌找理由。被動元件你一直攤平、攤平、攤平，等到底部來了，你就沒錢了。

所以我說過，你投資的觀念從一開始就錯了，這樣你賺不到錢。這波急殺 1400 點，有沒有出乎大家意料之外，你有沒有發覺每次驚天動地的事件出來之前，還是很多人做重複的動作，到現在還在凹單，每天都在超超超超超跌。

我說在台股要成為贏家的不二法門：「避開無謂的風險、賺到應得的利潤！」當盤勢如同你想像的發展的時候，你怎麼樣將獲利極大化；當盤勢出乎你意料時，你怎麼把損失極小化，甚至是毫髮無髮、獲利滿滿。

說實在，我認為大盤會繼續跌，是小跌；崩跌超過 660 點也超出老師的意料，不然我早就帶會員去放空期貨了，不是嗎。但為什麼我選擇在此之前，將滿滿的獲利全數塞金庫。所以你看，即使大盤超出我們意料，但我們卻還能毫髮無傷、獲利滿滿，各位你懂我意思了嗎。我說過如果有投資顧問能帶你避開風險，比方說他讓你空手，那也不錯了。不過，「瑞凡，錢放在銀行定存也可以。」但如果是全市場最頂尖的分析師，他會帶你「不僅毫髮無傷，並且又讓你獲利滿滿！」當市場淒風苦雨的時候，僅記得一句話，講再多都是假的啦，只有獲利才是真的！

PS. 其實也不是那麼歡迎你加 LINE ID，因為老師也是百忙之中，免費服務真正想賺錢的好朋友，畢竟每個月的訊息費用都是老師自掏腰包的，祝順心。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入何丞唐老師的 Line 群組 ID https://goo.gl/GwkzuD

詳細操作策略，請加入何丞唐 老師 Line 群組：@money8899

服務電話：(02)6630-3201

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg