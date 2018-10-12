【華冠投顧】漲價題材大反彈、法人買盤現蹤跡

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

3173 信昌電：

股價跌深之後出現反彈，股價攻高漲停，下周一的成交量能，可用來觀察後續反彈的滿足點。

2327 國 巨：

股價雖未收高到漲停，不過量能已經突破均量，加上已經四個交易日未出現新低，後續將觀察月線反壓。

6274 台 燿：

股價昨天跌空下跌之後，今天長紅收復昨天缺口，量能突破均量之上，後續留意量能是否延續。

3008 大立光：

在眾多利空消息衝擊之下，股價出現反轉吞噬線型，直接補完昨天的缺口，後續光學族群將可維持橫向整理格局

4137 麗豐 KY：

股價雖回測年線之下，不過目前年線上揚，如果下周的量能可以維持均量之上，不排除有重回年線的可能。

#一分鐘盤勢解析：

昨天台股大跌 660 點之後，今天台股雖反彈 239 點，但量能已快追上昨天的交易量。由於量能放大，且許多個股出現強彈，後續如果漲價題材可以守住，則台股仍有機會重回多方表現。另外，雖然殖利率上揚持續影響台股表現，不過經過這次的大跌之後，接下來要觀察的就是經濟數據方面，是否受中美貿易影響，而第四季的數據表現，將成為台股是否續空的關鍵。

櫃買指數方面，今天修正乖離，不過仍舊出現新低點位。另外，矽晶圓族群雖然反彈，但未有強勢表現。不過，PA 族群方面，昨天穩懋收紅，今天續強向上，形成多方反轉格局，唯量能稍稍落後，後續是否能挑戰月線反壓，仍是櫃買指數的參考重點。今天反彈之後，下周除了觀察量能是否延續之外，最重要的是月線是否挑戰成功，而做為續空與否的關鍵。

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