【華冠投顧】 暴跌之後的強彈 你在做甚?

暴跌之後必有強彈，昨天台股大跌 660 點有超跌的現象，昨天美股道瓊收盤還下跌 550 點，但台股仍不畏美股的下跌，出現強力的反彈，大盤反彈上漲 239 點，OTC 反彈 2.42%，都有不錯的漲勢。在股王 (3008) 大立光漲停的領軍之下，各類股都有強彈的領頭羊，被動元件的 (6173) 信昌電、生技股的 (1795) 美時、PCB 上游的 (6274) 台燿、電動車概念股的 (3665) 貿聯 KY、記憶體的 (2408) 南亞科、IC 設計的 (5269) 祥碩、儲存光碟的 (2349) 錸德等都強勁的反彈漲停。然而今天的強勢反彈，只能做為昨天大跌的反應，並先以月線為反彈的壓力點做參考。

【個股分析】

(6456)GIS-KY。從波段高點 201 回檔修正，跌到波段低點 103 下跌近 5 成。若從高點 379 來算，已經跌回到了 2017 年 2 月的起漲點了，一來一回又回到原點。昨天的向下跳空，已經滿足缺口理論的竭盡缺口，在 K 線理論當中，在下跌的過程中出現竭盡缺口，就滿足反彈的條件之一。

(6488) 環球晶。波段下跌以超過 5 成多，昨天的大跌環境中，出現開低走高的十字紅 K，低點出現十字 K 線視為反轉訊號，只要今天上漲就會出現晨星的 K 線組合，晨星是下跌走勢中出現的反轉訊號之一。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估