暑假旺季結束 王品9月營收月減18% Q4海內外續展店

隨著暑假旺季結束，王品 (2727)9 月營收較上月減少近兩成，但在台灣事業群業績成長下，9 月營收則較去年同期成長逾 7%。王品表示，台灣事業群受惠於中秋連續假期趨動來客，單月營收 7.5 億元，年增 12.82%，已連續 8 個月正增長；中國事業群營收還原功能性貨幣計算後為 1.2 億人民幣，增長 2.27%，相較去年同期店數減少 10 家，今年 9 月業績展現「平均單店營收」為正成長。王品 9 月營收 12.7 億元，月減 18.29%，年增 7.19%；第三季營收 41.9 億元，年增 2.79%；累計 1-9 月營收 123.13 億元，年增 2.85%。其中，前三季台灣營收為 70.8 億元，年增 3.85%，中國營收 52.3 億元，年增 1.52%。



王品提到，台灣 9 月展店火力持續，12mini、禾樂在台中展第二店，麻佬大則將於 9 月在台中再展 2 店；此外，既有品牌原燒也以新風貌「原燒 O-NiKU」在桃園統領亮相，首度呈現露營風燒肉，「品田牧場」則於台北東區打造全新概念店，第四個新品牌「享鴨」也於 10 月開幕。



王品積極開展 Power Center 複合式商店，以多品牌為利基，將集團 2 個以上的品牌一起展店。王品認為，同時複合式餐廳也更具備成本綜合效益 (設備共用、租金分攤)，未來將會視商圈的不同屬性，結合品牌特色，持續開展複合店型。



而在中國部分，王品中國事業群新品牌「鮨鮮」於 10 月在上海試營運，以海膽、刺身為主料理；「舞漁」日料居酒屋二店則於 9 月開出，店數、規模充滿發展潛力，看好可為中國事業群營收挹注活水。





