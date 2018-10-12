信昌電8月自結每股賺1.11元 激勵股價衝上漲停

信昌電 (6173) 因有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故昨晚公告 8 月自結業績，單月淨利 1.9 億元，年增 322%，單月每股盈餘 1.11 元，較去年同期 0.26 元成長逾三倍，激勵今日股價開盤即一路仰攻，盤中強鎖漲停來到 54.9 元，漲幅 9.91%。信昌電 9 月營收出現自今年 2 月以來的罕見衰退，導致股價連日下挫，昨日最低跌破 50 元，以 49.95 元作收，然信昌電第三季營收不受 9 月小幅衰退影響，仍創單季歷史新高紀錄，7、8 月自結獲利也較去年大幅成長近四倍，法人表示，在營收新高推升下，第三季獲利將再創新高表現。



信昌電 8 月淨利 1.9 億元，年增 322%，EPS1.11 元；累計 7-8 月淨利 3.72 億元，年增 389%，EPS2.16 元；該公司第二季淨利 4.58 億元，年增 409%，EPS2.66 元；累計最近四季 (去年第三季至今年第二季) 淨利 8.15 億元，EPS4.7 元。