【大慶證券】盤前分析－美股恐慌情緒蔓延 台股靜待止穩



◆盤勢分析

昨日美股在 CPI 增幅不如預期，通膨疑慮減緩下，指數一度翻紅，而後因投資人恐慌情緒蔓延，VIX 指數上漲 8.8%，以 24.98 作收，導致美股四大指數終場分別下跌 1.03~2.13% 不等。所幸因投資人出脫風險性資產，轉進債券等避險資產，美國十年期公債殖利率回落至 3.146%，顯見昨日美股續跌主要是因投資人信心不足，研判美股短期內仍有震盪，短線上建議持續關注 VIX 指數，靜待落底。

利空因素環繞，除中美貿易戰延燒，美國擬將中國列入匯率操縱名單、IMF 下調全球經濟成長率、加上投資人擔憂美債殖利率問題，週三美股四大指數跌幅均超過 3%，VIX 指數大漲 43.95%，投資人恐慌情緒大增。台股受此影響，昨日開盤不到五分鐘即大跌逾 500 點，隨後在亞洲股市跌幅擴大下，台股持續走跌，以 9806 點作收，下跌 660 點，成交量達 2094 億元，外資期現貨態度不一，現貨賣超達 301 億，期貨買超 10415 口，台幣更在美元強勢，加上投資信心動搖下，盤中大跌逾 1.5 角。短線上台股能否順利止跌建議觀察幾個指標：1.VIX 指數不宜漲破 30，2. 美國十年期公債殖利率不再創高，3. 美元指數不漲破 96 關卡，4. 台幣能否止貶轉升，此外，中美貿易戰後續發展、國安基金護盤與否，也都是台股止跌的關鍵因素，在情況尚未明朗前，建議投資人保持觀望，切勿躁進。

昨日台股大跌，類股全面下挫，跌停家數超過 500 家，三大權值股：台積電、鴻海、台塑化下跌均超過 6%，大型權值股中僅電信三雄、金融類股跌幅較小；被動元件、矽晶圓等人氣族群走勢疲弱，指標股跌幅均逾 7%，投資人信心仍顯疲弱。昨日僅部分個股逆勢上漲，較無族群性，如：大同、致茂、智邦、穩懋、新興，不過需留意的是，近來盤勢波動較大，建議投資人保守以對，在大盤尚未止穩前，切勿進場搶短，以免蒙受損失。

