和泰車小金雞首次掛牌 和潤下周以每股53元登錄興櫃

和泰汽車集團旗下和潤企業 (6592-TW) 預計 10 月 15 日以每股 53 元登錄興櫃，和泰車 (2207-TW) 指出，汽車金融、租賃和產險是集團重點事業，也是未來成長的重要動力，而和潤企業是集團轉投資公司中，第 1 家申請掛牌上市櫃的子公司，法人預估，隨著未來幾年和潤在兩岸市場的雙引擎帶動下，整體營運獲利成長可期。

和潤去年合併營收 94.92 億元，合併稅後純益 15.41 億元，每股純益 (EPS)3.94 元，年增 16%；而今年在兩岸分期、租賃市場成長帶動下，自結前 8 月合併營收 72.49 億元，年增 16%，合併稅後純益 12.94 億元，EPS 已達 3.27 元，年增 25%。

整體來看，和潤近 5 年均維持 EPS 3 元以上水準，2015-2017 年度股東權益報酬率分別為 14.79%、15.15% 和 15.57%，呈現穩定成長趨勢。

和潤說明，目前實收資本額為 37.46 億元，自 2004 年起穩居全國汽車金融市場第一，長期保有領先地位，並連續 12 年獲中華信評長期「twAA-」及短期「twA-1+」評價，長期信用評等展望為「穩定」，優於許多國內金融機構及同業。

和潤主要股東是和泰汽車集團旗下子公司和展投資擁有 65.77% 股權，日商豐田財務服務株式會社擁有 33.27%；而主要業務包括有新車分期、中古車分期、設備分期及租賃、機車及一般商品分期和應收帳款受讓業務。

和潤指出，主要是延伸 TOYOTA、LEXUS 品牌背景，建置完整且全方位的用車服務平台，同時也積極與其他廠牌經銷商合作，以提供多元化的財務金融服務，成為全方位融資服務公司

和潤 2017 年度合併承作金額 812 億元，年增 17.85%，合併應收帳款餘額 1126 億元，年增 12.71%。

除了台灣市場，和潤在中國市場布局已 10 年，於沿海及內陸一線城市共設有 24 個營業據點，可提供一條龍客製化企業金融服務，除了善用自有超過 2000 張有價車輛牌照經營高級車租賃市場，正積極切入年銷量 3000 萬台的新車分期市場，以及快速成長的中古車分期市場。

和潤強調，在追求業務成長的同時，也追求高品質資產，透過標準化授信流程精確評估客戶償債能力，去年台灣逾期帳款延滯比率降至 0.72%，近 3 年逾期帳款延滯比率均控制在 1% 以內，使近年獲利保持雙位數成長。