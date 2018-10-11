【華冠投顧】賴昇楷：股災可遇不可求 法人戰勝股災的法寶 你一定要知道

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週三大盤開出 "清水休息站" 往南走，昇楷沿路提醒盤面「未見止穩訊號」，今日在美股跳水、全球股災擴散之下，盤面內外資焦點股全部倒地 (包括 2327 國巨、2492 華新科、6488 環球晶、6182 合晶、3406 玉晶光、6435 大中、9958 世紀鋼、2330 台積電、6505 台塑化、2882 國泰金… 等)，大盤爆量 2063 億崩跌 660 點，殺破萬點收在 9806 點。



台股目前面臨到系統性風險同時伴隨上市櫃跌停達 555 家的流動性風險，發生此類情況通常指數還有低點，這種掉下來的刀子先讓大咖去接，確認防守的大咖接得住，才具備止穩機會，也就是經過大量換手之後見到「成交量急縮」依然是止跌的先決條件。

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＜法人戰勝股災的法寶＞

危機常常帶來轉機，「股災更是可遇不可求」，一旦出現就會財富重分配，昇楷經歷多次長線多空大循環，當然清楚「戰勝股災的錦囊妙計」，假如你現在空單滿倉或保持空手，恭喜你，這個錦囊妙計就是快速擴大戰果的法寶，假如你的持股套牢嚴重，那就更要擁有錦囊妙計，因為它是幫你逆轉勝的捷徑，大家千萬別錯過，https://goo.gl/ZTJXcw。

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