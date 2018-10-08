香港10年砸港幣1兆 投資基礎建設拼競爭力 概念股齊漲

香港特區政府政務司司長張建宗表示，香港未來 10 年在基礎設施建設上總投資將超過港幣 1 兆元。

張建宗週日 (7 日) 在網誌發表文章說，廣深港高鐵香港段 9 月 23 日正式通車後，運作順利。廣東、香港和澳門 3 地政府也積極為港珠澳大橋開通作準備，並於上週一 (1 日) 連 3 日進行聯合試運，試運取得預期效果。

「投資基建等於投資未來」，張建宗表示，過去 10 年，香港基建總投資由每年港幣 200 多億元，增加至當前的港幣 800 多億元。預計未來 5 年，香港每年的整體建造工程量會維持在港幣 2500 億元至 3000 億元的高水準，包括機場三跑道系統建設工程、房屋發展、中九龍幹線及醫院發展計畫等。而未來 10 年，香港在基建方面的總投資將超過港幣 1 兆元。

張建宗指出，香港投資建設的鐵路、國際機場以及青馬大橋等基建設施符合當時社會發展的需求，不僅為香港民眾生活提供便利，還獲得國際廣泛認可。

他說，基礎設施建設是一件「前人種樹，後人乘涼」的事情。香港會在基建專案適度投放資源，全面提升香港的長遠競爭力和經濟發展水準，同時改善民生，將香港締造為一個優質宜居的現代化國際大都會。

港股基建概念股今 (8) 日應聲齊漲，但隨後漲幅收斂；截至發稿，中國交通建設 (1800-HK) 漲 0.627%、中國鐵建 (1186-HK) 漲 0.577%、中車時代電氣 (3898-HK) 漲 0.229%、中國中鐵 (0390-HK) 升轉跌 0.253%，中國中車 (1766-HK) 跌 0.14%。