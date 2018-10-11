日本央行審議委員警告 貿易保護主義可能導損及經濟增長

日本央行審議委員櫻井真周四警告稱，保護主義貿易政策的盛行導致全球經濟的不確定性，日本經濟可能達不到央行的成長預估。

櫻井真表示，日本央行目前應繼續採取強有力的貨幣刺激政策，同時關注長期寬松政策帶來的副作用。他以前是一名學者，其觀點被認為代表了央行對貨幣政策的主流看法。

櫻井真是在日本東北部秋田市向商界領袖講話時發表了上述言論。國際貨幣基金組織(IMF)日前調降日本2018年經濟成長預估，並警告稱在全球貿易的不確定環境下，日本面臨的風險增加。

日本央行政策委員會預測本財年日本經濟將成長1.5%，之後兩年則料為增長0.8%--約與其增長潛能水平相當。

但“經濟增長也可能會不如這種預期，這要看保護主義行動以及資金從新興經濟體外流的程度如何，”櫻井真表示。

按照2016年采納的收益率曲線控制政策，日本央行承諾引導短期利率至負0.1%，並將10年期公債收益率控制在零附近。

考慮到長期寬松措施的成本日益上升--比如對銀行體系的損害--日本央行於7月采取措施，使得政策框架更具可持續性，特別是允許債券收益率在0%目標水平附近更靈活波動。

日本央行政策委員會將於10月30-31日召開下一次政策會議，屆時還將發布最新的經濟和物價預測報告。

路透東京10月11日