【華冠投顧】盤中解析：美股崩跌 亞股慘綠

劉彥良 分析師

反映利率走揚以及貿易戰衝擊經濟下行風險，美股昨天出現崩跌現象，道瓊大跌 831 點或 3.15%，費半更是大跌 4.46%。

鄰近亞股大約下跌 3~4% 和美股相去不遠，唯台股重挫 6%(上櫃指數重挫 7.5%) 顯得特別弱勢，也代表台灣投資人的信心比較脆弱。台灣一向是淺碟市場，會有這樣的恐慌也不用意外，只是大破後必有大立，很多股票都被錯殺，接下來就等落底訊號再進場撿便宜。

國安基金下午開會應是否進場，我個人的看法還是一樣，只要台股還守在十年線 8500 以上，國安基金就不會輕易動作，但政府會擴大四大基金和八大官股行庫的護盤力道。

這次的跌勢和年初 11270 回檔至 10189 相當雷同，只是這次的跌幅更甚，觀察當時在見到 10189 的當天最終留下 180 點的長下影線，故台股本波若要止穩，何時出現長下影線就是關鍵。

此外，我個人常用的短底成型訊號是指數站上 5 日線且 5 日線翻揚，只是在今天的急跌後，短期內要出現這個訊號並不容易，所以現階段會持續觀望策略不會貿然進場。

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