【日盛投顧】指數跌破萬點大關

◆盤勢分析

1. 因周三晚美國殖利率走高，美股急殺尾盤，四大指數收盤重挫超過 3%，亞洲股市全面呈線下殺。台股加權指結束假期，周四開低走低，盤中恐慌性殺盤出現，個股快速急跌，上市櫃超過 500 家公司跌停，創下有史以來最大單日跌點。最終收在 9,806.11 點，下跌 6.31%；OTC 指數大跌 7.44%，創兩年半的新低水準。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股跳空收長黑 K 棒，月、季線下彎，均線呈現空頭排列

(2) 量能：成交量快速擴增至 2058.57 億元，靜待量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體走低，仍呈現偏弱的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 301.61 億元；外資 - 302.07 億元、投信 + 6.02 億元、自營 - 5.57 億元。

各族群全面下跌，僅零星個股表現

1. 電子類股

(1) 設備檢測：大廠 2360 致茂 9 月營收 14.72 億元，月增 16.95%，4Q18 出貨增溫，周四股價緩步上揚。

(2)PA、網通：砷化鎵龍頭 3105 穩懋股價開盤跌破百元，盤中放上攻，收盤上漲 1.87%；網通廠 2345 智邦短線股價跌幅已深，國內法人回補買盤推升周四收紅。

2. 非電子類股

(1) 散裝受惠於 BDI 上揚，2605 新興 9 月營收 3.78 億元，年增 58.91%，股價逆勢走高；擁有土地資產的 2371 大同，股價周四尾盤震盪走高。

(2) 電信、金融：全球股市回落，避險資金轉入電信、金融族群，2412 中華電、4904 遠傳、2882 國泰金、2881 富邦金，雖短線呈現走弱，但相對其他傳產類股，周四股價表現抗跌。