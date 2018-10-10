李克強稱寶馬最新合作項目將落地沈陽 深化中德合作符合兩國利益

中國國務院總理李克強周三表示，寶馬公司同中方最新合作項目即將落地遼寧沈陽，將是中方放寬汽車行業外商來華投資股比限制後的首個受益者。

“這表明，中國對外開放的新舉措不僅是‘說到了’，更是踏踏實實地‘做到了’，”中央廣播電視電台晚間新聞援引他會見德國寶馬集團(BMW)(BMWG.DE)董事長科魯格的講話稱。

李克強指出，深化中德務實合作符合雙方現實利益，歡迎包括德國企業在內的各國企業抓住機遇，擴大對華投資，更好實現共同發展、互利共贏。

“中國做到了對外開放的新舉措。下一步中國對外開放的力度會更大，開放的水平會更高。中國會繼續並且長期成為外商投資的熱土。”李克強說。

科魯格表示，中國是寶馬公司最大市場，寶馬十分珍惜在華投資機會，願以沈陽新工廠落地為契機，進一步擴大對華合作，一些車型將面向包括中國在內的全球市場銷售，創造互利雙贏的局面。

寶馬汽車(BMW)(BMWG.DE)8月初預計今年在中國的銷量將增長5-10%。不過，9月25日寶馬警告稱，今年其稅前獲利將下降，之前預期為持平。該公司並下調汽車部門利潤率預估，稱因新排氣規定上路後價格競爭加劇。

另外，中國政府網刊登新聞稿稱，李克強今日還會見了參加第四輪中日企業家和前高官對話會的日方代表並座談，他表示希望中日雙方發揮互補優勢，拓展在貿易投資、財政金融、創新和高技術等領域合作，共同開拓第三方市場，維護多邊主義和自由貿易體制。

日方代表則表示，日本經濟界願同中方積極探討推進創新、第三方市場合作，加強雙方在環境保護、應對老齡化等共同面臨挑戰領域的合作。

路透北京10月10日