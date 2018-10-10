【施政報告】中總：宜考慮適時推出「中小企特別應急基金」

香港中華總商會歡迎行政長官林鄭月娥發表其任內第二份《施政報告》。該會會長蔡冠深表示，面對近期中美貿易磨擦不斷升溫，中總歡迎特區政府繼早前增加信保局對出口商的支援，再宣佈多項措施優化「中小企融資擔保計劃」，以紓緩企業銀根緊絀及其他信貸風險。該會期望當局能儘快落實相關政策，並考慮適時推出「中小企特別應急基金」及其他支援措施，進一步減低中美貿易摩擦升溫對港商的衝擊。

中總支持特區政府加強各界對憲法、《基本法》和國家安全的了解，對任何違反憲法和《基本法》、試圖分裂國家的行為採取適當行動，並就包括《基本法》第23條立法適時展開討論，以維護國家安全和社會的穩定發展。

當局提出「明日大嶼」發展願景，不僅大量增加居住及各類用地，更提供龐大發展潛力和空間，成為香港未來經濟增長、優化社會民生、連繫大灣區以至通往世界的重要平台，是鞏固香港國際金融及商貿中心地位的關鍵。

該會亦歡迎特區政府推行公平及具高透明度的「土地共享先導計劃」，以公私營合作模式發展私人閒置土地；以及透過加快研究棕地發展、重建公務員建屋合作社等方式，多管齊下釋放現有土地潛力。中總贊成《施政報告》提出重啟工廈活化計劃及容許改裝工廈作過渡性房屋，為基層市民提供衞生、燈光空氣及消防設計均符合標準的住屋選擇。

此外，該會歡迎特區政府關注個別行業如安老服務人手嚴重短缺的問題，冀當局能盡快審視實際情況，針對有需要行業，推出靈活而具針對性的輸入勞工安排。