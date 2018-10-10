港股扭轉6日跌勢僅升20點U+A0 騰訊9連跌

香港特區首長10月10日發表施政報告，扭轉了港股連續6天的跌勢，然而升幅相當溫和。

恒生指數開市高開108點；之後升勢擴濶，於10時左右見日內高位26499.84點，最多升326.93點；期後升幅顯著收窄。並以全日低位收市，報26193.07點，微升20.16點或0.08%；成金額862.2億港元。

恒生國企指數收市報10442.71點，升22.09點或0.2%。

10月恒生指數期貨於15:53報26193點，升133點，未平倉合約逾14.4萬張。

11月恒生指數期貨報26212點，升131點，未平倉合約近1500張。

騰訊(00700-HK)跌勢未止，連跌9個交易日，收市報286.4港元，跌7.4港元或2.5%；跌破290港元關口，累計跌幅43.6港元或13.2%。騰訊已連續21日回購公司股份，累計回購股數242.4萬股，昨日再斥資3899萬元回購13.1萬股。另外，瑞銀發表報告，雖然降低騰訊目標價至400港元，指其遊戲和廣告業務均受到監管影響；惟騰訊股價今年累計已跌25%，重申買入評級。

碧桂園(02007-HK)亦錄得顯著跌幅，收市報8.59港元，跌0.34港元或3.8%；連跌3天。碧桂園內地部分樓盤於黃金周降價速銷，拖低股價。

其他交投活躍股份，股價普遍上揚。中國移動(00941-HK)收市報80.75港元，升2.35港元或近3%。中國平安(02318-HK)收市報74.75港元，升0.15港元或0.2%。

吉利汽車(00175-HK)連跌兩天後反彈，收市報13.76港元，升0.36港元或2.7%。

石藥集團(01093-HK)已連續兩天反彈，收市報15.64港元，升0.34港元或2.2%。中國神華(01088-HK)亦獲追捧，連升兩天，收市報18.3港元，升0.72港元或4.1%。