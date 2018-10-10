小豬短租完成近3億美元融資 馬雲旗下雲鋒基金等參與投資

中國住宿共享平台小豬短租周三宣布，完成新一輪近3億美元的融資，本輪融資由雲鋒基金、尚珹資本領投，新加坡政府投資公司(GIC)、愉悅資本、晨興資本、今日資本跟投。

雲鋒基金是由阿里巴巴(BABA.N)主席馬雲和聚眾傳媒創始人虞鋒等共同發起的私募基金，亦是小豬短租去年底1.2億美元融資的領投方。小豬短租新聞稿稱，此次融資完成後，公司將加大安全體系和服務生態的投入。

小豬聯合創始人兼首席執行官(CEO)陳馳表示，“用戶的安全，永遠是小豬的第一順位。為此，我們正不斷加快技術創新與業界合作。”

小豬采用螞蟻金服的核心技術，將“刷臉入住”功能引入智能門鎖，實現安全身份認證下的智慧入住，並迅速推廣至全國40個城市。目前，小豬已在多個城市展開防盜報警器、消防報警器、燃氣傳感器等安全設備的部署。

陳馳還指出，小豬近年來著手搭建共享住宿服務生態體系。未來，隨著物聯網技術的引入，保潔管家、智能家居等配套服務提供方，將通過平台形成開放的社會化協同體系，讓更多人能夠成為共享經濟的參與者和受益者。

在去年獲得雲鋒基金的投資後，小豬短租與阿裏的合作更加緊密，小豬此前已先後與阿裏巴巴集團旗下的旅行服務平台-飛豬和閑置交易平台-閑魚開展戰略合作。

路透上海10月10日