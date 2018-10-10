信用卡旅平險保障比一比 挑對信用卡享千萬高保額

進入年底旅遊旺季，規劃出國行程時除了比較行程與性價比 (CP 值)，也別忘了旅平險的重要性，多數的信用卡，只要刷卡支付團費都有提供旅平險，刷卡前不妨多比較，挑張保障額較高的信用卡支付。

根據「安心比 iCompare」統計，網路申辦信用卡以 VISA 御璽卡占大宗，而觀察各家銀行的御璽卡旅平險保障，星展銀行提供最高 5,000 萬的保障、國泰世華、陽信銀行與渣打銀行則提供 3,000 萬以上旅遊平安險保障。

此外，上述御璽卡旅平險也另外提供「旅遊不便險」保障，內容包括班機延誤 (延誤 4 小時以上理賠)、行李延誤 (6~24 小時理賠) 及行李遺失 (24 小時以上理賠)、劫機等情況。

但要注意的是，信用卡提供的旅平險，理賠方式則以實支實付為主，因此申請時務必備妥所需的證明文件，記得向航空公司申請班機延誤或行李遺失等證明，另保留因延誤產生的住宿與用餐、購物收據等資料，回台後再向銀行提出申請。



業者提醒，信用卡所附贈的「旅遊平安險」與「旅遊不便險」是需要使用該行信用卡支付機票或是 80% 以上的旅行社團費才可夠獲得保障，建議消費者在購買機票或是支付團費前，不妨先詳閱信用卡權益，挑張適合自己的信用卡。