新光銀行連結Line Pay一卡通帳戶 祭出優惠搶客

為提供客戶最完善的行動支付生活，繼 Google Pay、Apple Pay 後，新光銀行更與 Line Pay 一卡通合作，成為首波上線銀行，讓新光銀客戶可使用該行存款帳戶綁定 Line Pay 一卡通電子支付帳戶，並推出相關優惠活動回饋用戶。

根據資策會 MIC 統計：Line Pay 以 25.2% 成為 2017 年國人最常使用的行動支付第一名；而 2018 年 1 月發布《台灣行動支付消費者調查》，指出台灣使用過行動支付的人口，在 2 年內從 19％提升到 39.7％。目前台灣的行動支付市場可說是十分火熱，包括 Apple pay、Google pay、Line pay、街口支付、台灣 Pay、歐付寶、智付寶、ezPay 台灣支付等等。

其中，LINE Pay 今年 9 月份與一卡通攜手推出「LINE Pay 一卡通帳戶」，首波串接土銀、中華郵政、中國信託、台銀、台北富邦、玉山、永豐、高雄、新光、聯邦等 10 家銀行帳戶儲值，讓消費者可以用手機進行購物、轉帳、分攤付款、生活繳費。



新光銀行表示，台灣行動支付技術已通過了早期採用者（Early Adopters）的考驗，正式踏入以實用性為訴求的早期大眾（Early Majority）族群，為了這一族群的客戶，該行特別設計 5 重優惠，讓客戶從開戶、帳戶連結、自動儲值到消費每個步驟都有好康。

新光銀行指出，5 重優惠領取十分簡單，第一重開戶優惠: Line Pay 一卡通帳戶服務上線日 (9/3) 之後，首次申辦新光銀行新台幣存款帳戶並完成帳戶連結，於活動網站登錄後，即可線上領取 Line Points 50 點；而 9/3 之前已持有新光銀行帳戶的客戶則可以參加抽獎，獎項有首爾雙人來回機票 (每月一名) 以及廣受電競愛好者歡迎的美國 Blue 耳機 (每月 5 名)。

第二重綁定優惠: 前五萬名完成綁定並登錄於活動網站中的客戶，可至全省新光銀行分行兌換獨家熊大造型 16GB 隨身碟。第三重首次開啟自動儲值優惠: 完成 Line Pay 一卡通帳戶連結新光銀行帳戶，並首次開啟自動儲值功能，可享立即回饋 50 元帳戶儲值金。

第四重消費優惠: 活動期間內使用 Line Pay 一卡通帳戶連結新光銀行帳戶儲值並消費 / 繳費 / 使用乘車碼，最高享 5% 現金回饋，而且活動僅有總額度上限，並無個人回饋額度限制；第五重提領優惠: 活動期間內將 Line Pay 一卡通帳戶餘額提領至新光銀行帳戶，每戶每月享無限次提領優惠。

此外，新光銀行搭配推出「活利加碼」新台幣優惠活存專案，活動期間內於 Line Pay 一卡通連結新光銀行台幣活期存款帳戶，儲值成功享 1.6% 加碼利息。