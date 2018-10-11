黃金週大力推升 支付寶全球交易量倍增 攻台灣在地行銷

支付寶本週公布 2018 年全球黃金週消費數據，指出中國遊客在台灣使用支付寶的人均消費金額為 900 元人民幣 (相當於 3999 元台幣)，表現和去年同樣亮眼。其中前三名主要的消費地點分別為便利商店、免稅商店與百貨公司，以及夜市。

根據支付寶統計，今年黃金週中國遊客在境外使用支付寶的交易筆數為去年同期的 2.2 倍，其中香港依舊穩居境外交易筆數首位，泰國緊追其後，台灣雖暫居第 6，但今年在各地所舉辦的活動，包含掃紅包碼抽獎、桃園機場的優惠服務，以及本次於兩大夜市舉辦的「刷臉顏值抽獎」等等皆獲得熱烈迴響，為平台創造不少效益。

本次在台北寧夏夜市以花蓮東大門夜市舉辦的「刷臉顏值抽獎」活動，吸引了近 5000 名陸客參與，顯示支付寶平台的行銷導客效益大幅提升攤商來客數及收益，此活動除大幅提升夜市交易筆數及金額，較去年同期增長 1.5 倍，更將人均消費從 98 元提升至 127 元人民幣 (相當於 435 元至 564 元新台幣)。

東大門福町夜市主委林文松表示，東大門自 2016 年起與支付寶合作至今，接入率已超過 60%，除了提供陸客更便捷的支付方式，透過行銷有效宣傳，也成功提升陸客駐店消費意願。

本次黃金週期間，支付寶也在台灣推出新服務模式「小程序」應用，希望透過支付寶平台提供陸客更便捷的消費體驗。其中，首個小程序應用便和伴手禮平台合作，藉由在支付寶訂購伴手禮並且到機場提貨的方式，大大減少了排隊等候的時間，增進消費意願。

本次黃金週所推出的重量級抽獎活動「幸運錦鯉」，最大獎由全球 15 個國家約 200 間支付寶合作商店所提供，包含台灣的台北 101、台灣自由行 Go2tw 旅行等等商家也都響應參與，豐富的獎品使得為期一週的活動在社群上吸引超過 310 萬中國網友共襄盛舉，此活動也為支付寶及其全球合作商戶帶來超過 2.3 億次的驚人瀏覽量。