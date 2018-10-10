【異動股】黃金板塊再度走強 山東黃金(600547-CN)漲超5%

今早，黃金板塊再度走強，截止發稿，山東黃金(600547-CN)漲5.33%報26.26元，中金黃金(600489-CN)漲3.87%報7.51元，紫金礦業(601899-CN)、湖南黃金(002155-CN)等漲超3%，西部黃金(601069-CN)、赤峰黃金(600988-CN)、恒邦股份(002237-CN)等多股漲近3%。
消息面上，國慶期間美國商品工業訂單經濟數據向好但非農就業人數大幅低於預期，金價先抑後揚，油價上漲通脹預期再起。美東時間週二，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收盤上漲2.90美元，漲幅0.24%，報1191.50美元/盎司。分析人士表示，週二早間，因一些主要亞洲股市徘徊在17個月來的最低水平，黃金價格得到避險需求的提振。
天風證券表示，展望明年影響黃金價格的因素主要來自於兩方面：一是歐洲加息時間推到明年夏天的話，上半年市場就會開始對歐洲加息的時間表產生預期。二是明年每次美聯儲會議結束都會有新聞發佈會，這有可能會加劇黃金價格的局部波動。天風證券進一步解讀，明年上半年來說，美元的加息節奏可能會有所放緩，疊加明年的夏天開始，存在歐央行加息的預期，美元指數大概率在今年年底達到階段性的高點而明年一季度下行，因此，從今年年底到明年上半年，看多黃金價格。建議關註山東黃金，中國黃金以及紫金礦業。