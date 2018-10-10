130億公司債資金續航，富力地產後勁如何？

不知何時起，望“房”興歎已經成為一個人們習以為常的普遍現象，當“買不起房”從一個社會“痛點”逐漸異化成大多數人都可以拿來坦然自嘲的時代“槽點”之際，人們似乎更願意將房地產業形容為一個“暴利”的行業。然而，且不說這種有感而發的標簽是否足夠精準貼切，從另一個角度來看，這其實還是一個“錢砸錢”的行業。

投入、週轉、槓桿和風險，是我們看房地產市場時會不自覺跳出的一些字眼，這很符合這個行業的部分特質，而這些因素又無不和資本掛鈎。說來也是，歷來遊離於行業之外的旁觀者或許直覺放大了房地產業“賺錢”的一面，然後相應地會習慣性看淡這個行業的“燒錢”之處，但對於行業直接參與者的開發商來說這種體會就相當真切了，“來錢”補給資金池一貫是對房企們來說不容有失的大事兒。

“花錢如流水”富力地產獲批發行130億公司債

10月9日早間，内地房地產開發商富力地產(02777-HK)發佈了一則公告，宣佈公司獲中國證監會核準公開發行面值總額不超過130億元（人民幣，下同）的公司債券，將採用分期發行的方式，於自核準發行之日起24個月內完成。

值得註意的是，2018年以來富力地產已經採取了不少融資手段為集團發展籌措資金。據其2018年中期業績報告所載的資料，集團於今年上半年發行合共12.5億美元的境外美元債券，併積極再融資於2018年下半年到期的4億美元債券。在縮緊的境内融資環境下，富力地產通過超短期融資券、公司債券及其他融資渠道籌集資金約達110億元。

截至今年6月底，富力地產擁有境外發行配額2億美元及境内發行配額370億元以發行中國境内公司債券、資產證券化產品、中期票據、超短期融資券及其他類型的債務，以令集團擁有充足的流動資金；同時於今年年中集團還持有未提取信貸額度1369億元，作為財務流動資金的額外來源。

就今年以來的融資情況，據富力地產9月26日的公告，至今年9月公司2018年度超短期融資券已發到了第七期：公司於9月21日發行了2018年度第七期超短期融資券，實際發行總額10億元，票面利率6.5%。就看富力地產這融資頻率，稱得上是“花錢如流水”了，當然這對富力地產這樣的大中型房企來說都算是常規操作罷了。如今再獲批發行最高130億元公司債的富力地產，資金續航之下想必馬力更足了？

收購萬達酒店資產，富力打磨新酒店“名片”

這幾年，富力地產在自身發展的道路上表現出了強大的衝勁。2005年7月登陸港股主板上市的富力地產，於廣州起家，後成功打開北京市場，到如今富力地產業務遍佈華南、華北、西北、華東、中南、海南及海外市場，涵蓋物業發展及銷售、投資物業、酒店營運及其他物業發展相關的服務。

就富力地產往期的業績表現而言，物業銷售一直是集團最重要的收益貢獻來源，但酒店業務的發展同樣值得稱道，併已經逐漸成長為富力地產的“名片”之一。

2016年底，富力地產擁有由希爾頓逸林、君悅、假日、智選假日、凱悅、洲際、萬豪、柏悅、鉑爾曼、萬麗及麗思卡爾頓等國際酒店品牌經營的十四間酒店。2017年，集團又新增四間運營酒店廣州康萊德酒店、惠州龍門富力希爾頓度假酒店、成都逸蘭（富力）服務式公寓和海南香水灣亞朵酒店；當然，2017年對富力地產而言最濃墨重彩的一筆莫過於其花費190億元收購萬達73間酒店資產及大連萬達中心寫字樓了。

到2017年底，富力完成收購萬達69間酒店，今年1月初再完成一間酒店的收購，總建築面積合共約為294萬平方米，共有20849間客房。吞下萬達巨型酒店資產包後，富力晉身全球最大的豪華酒店資產擁有人。

業績發力，後勁十足

不僅如此，收購萬達酒店資產在不同戰略層面對富力均具有高度的吸引力，先是收購對價與帳面淨值相比屬大幅折價，同時萬達原先成熟的酒店組合也將為富力帶來穩定的收益。從財務角度來看，收購萬達酒店及寫字樓資產已經為富力帶來了一次性收益131億元，併將大幅增加未來數年富力來自酒店的收益，從富力今年3月交出的2017年度業績報告來看，這效果可是相當顯著：

如上表所示，2014年受國内整體經濟增速放緩導緻富力地產業績繼2008年及2009年（受經濟危機影響連續滑坡）之後再度呈現下滑態勢，好在隔年公司很快就走出陰影開始恢復業績的全面增長。2016年以來，富力地產保持了營業額、淨利潤及合同銷售金額的穩健增長，尤其2017年，由於收購萬達資產帶來的逾130億元收益令集團盈利大增逾2倍，很是“發”了一筆。

2018年6月底止半年報顯示，今年上半年富力地產的表現更為亮麗，不僅半年營業額及淨利潤雙雙錄得超6成的大幅增長，期内合同銷售金額也以47%的強勁增速直逼570億元，整體業績表現超過預期，可以說是相當長臉了。

值得一提的是，年初富力地產為其定下了全年1300億元的銷售目標，10月8日公司公佈的首9個月營運數據顯示，其於今年9月的月内權益合約銷售總金額約為102.8億元，銷售面積達約78.84萬平方米。與8月相比，銷售收入和銷售面積分别上升11%和7%；與去年同期相比，銷售收入和銷售面積則分别上升39%和54%。

累計至2018年9月底，富力總權益合約銷售金額約869.6億元，銷售面積達約660.74萬平方米，與去年同期相比，銷售收入和銷售面積分别上升46%和45%。今年首9個月，富力完成全年銷售目標的66.9%，雖然眼看2018年僅剩不足3個月，而當前富力拿下的合約銷售額與全年目標還有一段距離，不過所謂“金九銀十”，富力自身在近年又表現出較強的衝勁，後程還是可以期待一下的。

截至10月9日收盤富力股價報13.62港元，全日升2.87%，這相較於公司股價自9月下旬以來的連續跌勢而言，倒是個不錯的信號了。