〈理財〉退休攻略2部曲 為自己創造穩定金流

九九重陽節即將到來，全球人壽建議國人可透過保險規劃進行退休攻略 2 部曲，一是有穩定基本現金流、二是不愁失能與醫療的錢不夠用。不管每個人規劃時程及金額多少，最大的原則就是「愈早開始愈好」，並善用保險工具來安排，如此就不用擔心突如其來的各種風險。

退休攻略一：建構有穩定基本現金流的生活

全球人壽建議，想有穩定現金流的生活，可在年輕時就投保利變型保單，它的特色是繳費期間多元，可視個人規劃時間長短，選擇短則 6 年、長則 20 年的繳費期。再者，利變型保單有獨特的宣告利率機制，它主要是將保險公司收取的保費，透過適當的運用，且依據實際投資與市場狀況計算，定期公布宣告利率。

若宣告利率大於預定利率，保戶就能另外獲得增值回饋分享金，作為退休後第三人生的額外資產。而且，當保戶要退休時，還可選擇轉入利變型即期年金保險，為自己創造穩定現金流的生活，讓第三人生的生活無虞。

退休攻略二：不愁失能與醫療的錢不夠用

至於退休後第三人生的身體健康，除了平常就要維持良好飲食與運動習慣外，也該趁年輕時準備好醫療保險規劃，以備不時之需。全球人壽建議，幸福第三人生的醫療險規劃，除了要選擇可轉嫁住院費用以及可填補自費醫材支出的實支實付型住院醫療險外，更要規劃針對意外與疾病造成失能，提供給付的失能扶助險。

全球人壽指出，只要失能條件符合保單條款規定，失能扶助險就會先提供一整筆的理賠金，讓保戶當下安頓生活；之後再逐年或逐月給付定額的理賠金，以支應生活上的開銷或是看護費用，讓保戶即便面對未來的住院治療以及失能後的長期照顧，仍能有穩定的生活與照顧品質，不會拖累家人，或是無法獲得妥善的照顧。

全球人壽表示，要能擁有幸福的第三人生就是要透過妥善的規劃，將可能面臨的風險降低或是轉嫁出去。因此，除了要慎選風險性較低的金融工具外，還要趁年輕身體狀況良好的時候開始規劃及準備，才能維繫幸福生活不變，讓退休後的自己擁有尊嚴又快樂的第三人生。