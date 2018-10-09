5G商用後 2025年大陸將成全球最大市場 連接數將超過12億個

5G 成全球聚焦新商機，在標準確立下，全球已有 49 個國家和地區，77 個運營商已經或正在開展 5G 相關測試，估 2020 年 5G 在全球將規模商用，根據 GSMA 移動智庫預測，2025 年全球 5G 商用市場將超過 111 個，5G 連接數超過 12 億，中國大陸將成為全球最大的 5G 市場。

GSMA 移動智庫預測，2025 年 5G 網路將覆蓋全球人口數 40%，預計將達 27 億人，商用的市場將超過 111 個，5G 的連接數將超過 12 億，中國大陸將成為全球最大的 5G 市場，預計 5G 連接數將會超過 4 億，占到全球市場份額達三分之一。

根據 GSMA 日前發布的「全球移動趨勢」(Global Mobile Trends) 報告，5G 和物聯網機會正朝向企業轉移，將在許多企業領域開闢新的機遇，預估從現在到 2025 年，工業物聯網連接數量將再增加 100 億，將推動向去中心化和邊緣計算轉變。

GSMA 報告指出，到 2025 年物聯網連接數量將再增加 160 億，4G 和 5G 連接也將持續增長，但在這些新領域釋放出新的收入來源前，運營商的收入前景實屬一般，2017 年全球移動收入達 1 萬億美元，預估在 2025 年之前，收入增長率可能維持在 1% 左右。

GSMA 報告認為，萬物互聯時代將逐漸商品化，預估到 2025 年，提供連接將僅占全球物聯網創收機會約 5%(510 億美元)，絕大多數的成長將來自應用、平台和服務層，將占到物聯網收入的三分之二以上 (7540 億美元)。

GSMA 報告表示，部分市場將迎來 5G 時代，預估 到 2025 年，5G 將占全球移動連接約 15%，但只受少數市場的推動，包括中國、日本、韓國和美國；歐洲也可能成為 5G 領導者，前提是頻譜可用性和碎片化問題得到解決；另外，進入 5G 時代，將轉向內容為王，但是價格高昂。

GSMA 強調，5G 發展嬴在生態，互聯互通的生態體系將推動 5G 持續發展，5G 技術將推動各種移動互聯網業務的爆發，企業應用將成為未來 5G 業務收入的主要來源，根據 GSMAi 移動智庫今年 2 月對全球 280 多家運營商 CEO 的調研發現，車聯網、無人機、工業製造是三個業界關注的 5G 服務垂直行業的熱點。

GSMA 最新亞太地區移動經濟發展報告顯示，2017 年亞太區移動行業對 GDP 的整體貢獻率為 5.4%，金額達 1.5 萬億美元，直接創造 680 萬個就業崗位及 1050 萬個間接工作崗位。

2017 年亞太區的移動互聯網普及率為 41%，預估到 2025 年，隨著 5G 和當地經濟的整體發展，亞太區的移動互聯網普及率將增加至 65%，物聯網連接數將達 110 億，5G 連接數達 6.75 億。