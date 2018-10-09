【異動股】煤炭板塊快速拉升 寶泰隆(601011-CN)漲超8%

今日早盤，煤炭板塊快速拉升。截止發稿，寶泰隆(601011-CN)漲8.65%報6.03元，*ST安泰(600408-CN)漲4.81%報3.27元，兗州煤業(600188-CN)漲2.96%報11.49元，恒源煤電(600971-CN)漲2.81%報6.59元，中國神華(601088-CN)漲2.61%報20.46元，陝西煤業(601225-CN)、露天煤業(002128-CN)等個股跟隨上漲超2%。

分析人士指出，當前煤炭板塊估值已處於歷史底部，部分龍頭公司甚至低於今年一級市場併購估值水平，隨著悲觀預期修復，煤炭板塊估值具備較大空間。

從行業基本面看，根據國家統計局數據，今年前8月規模以上煤炭企業虧損比例為25.55%，較上年同期的20.91%有所上升，累計營業收入、成本同比增長4.70%、2.60%，銷售利潤率提升2.06個百分點，累計利潤總額同比增長16.60%。行業虧損比例提升與總體盈利改善併存，企業間分化明顯。

券商研報數據顯示，2018年三季度煤炭均價同比漲幅達10.90%，分煤種看，無煙煤同比增長最多，平均漲幅達18.63%;冶金煤其次，平均增長12.22%;動力煤同比微跌1.05%。焦炭價格同比平均漲幅達18.36%。環比而言，三季度沿海動力煤價環比下降約0.5%，冶金煤產地價格環比下降1%左右，無煙煤價環比上漲3%-5%，焦炭均價環比上漲16%-18%。